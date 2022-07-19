英國保守黨黨魁選舉第3輪投票　董勤達出局　辛偉誠繼續領先

英國保守黨黨魁選舉7月18日舉行第3輪投票，從5名候選人中，淘汰得票最少的1人，結果下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）得票最少出局，未能進入下一輪。前財相辛偉誠（Rishi Sunak）得票最多領先，前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）則在第2位。



根據保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）公布的第3輪投票結果，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）獲115票；前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）取得82人支持；外相卓慧思（Liz Truss）以71票排行第三；前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）則獲58人支持；下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）只取得31票，得票最少出局。

卓慧思：圖為2022年7月15日，英國外交大臣卓慧思在倫敦出席保守黨黨魁候選人的電視辯論。（AP）

第4輪投票19日舉行

按照保守黨黨魁選舉制度，在保守黨國會議員每一輪投票後，會把最低票數的候選人淘汰，直至只剩下兩位候選人，這兩人將進入終局，交由全體20萬名黨員投票選出黨魁。贏得黨魁寶座的人選，將成為英國下任首相。

第4輪投票會在7月19日舉行，屆時將在剩下的4名候選人中，再淘汰得票最少的1人，預料在當地時間下午3時（香港時間晚上10時）公布結果。