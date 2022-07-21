日媒：九州豪斯登堡傳8月賣給香港一間投資公司

日本傳媒7月21日報道，當地大型旅遊企業HIS計劃出售旗下位於長崎縣的度假設施豪斯登堡（Huis Ten Bosch），預計套現數百億日圓，消息指買家是來自香港的一間投資公司。



《讀賣新聞》及共同社等日本傳媒報道，有關交易預計在8月中正式公布，目前HIS擁有豪斯登堡66.7%股份，預計屆時會出售一半以上；至於擁有餘下股份的九州電力、九州旅客鐵道（JR九州）、西日本鐵道（西鐵）等5間地方企業亦計劃賣股套現。

報道指，豪斯登堡易手後，將會成為該投資公司的旗下業務之一，並繼續運作。

海外旅遊事業是HIS的主要收入來源，惟業務受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球疫情打擊，外遊需要低迷，導致公司在2021年10月公布的年度業績錄得過去最大赤字，因此今次交易可以為公司帶來大量資金。

豪斯登堡位於佐世保市，1992年3月開幕，它以中世紀荷蘭為主題，設有遊樂設施和酒店，但因為入場人數不足而在2003年易手至野村控股，並在2010年由HIS等企業收購。當地在2019年9月疫情爆發前的財政年度入場人數為254萬人，近期的遊客人數亦有回升迹象，並在今年3月的中期結算近三年以來首度錄得盈利，因此報道認為HIS有意利用業績向上的時機，出售套現。

長崎縣計劃引入包括賭場在內的綜合型度假設施（IR），豪斯登堡是其中一個候選地。而對於易手報道，HIS在聲明中拒絕評論，只強調公司為了提升企業和股票價值，正考慮包括出售股份在內的計劃，但目前未有具體決定。