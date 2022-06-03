懶人包｜中日韓星馬泰越　一文看清港人熱門旅遊地點最新入境規定

新冠疫情肆虐逾2年終趨平緩，各國邊境陸續開放，台灣近日也傳出將鬆綁邊境管制。



不少民眾摩拳擦掌準備訂機票安排出國行程，不過現階段多數國家尚未完全開放國門，建議下手前先了解各國入境規定，才不會白忙一場。

《聯合新聞網》就大家常去的亞洲國家，整理包括簽證申請、入境檢疫等相關規定，讓你出行順利不卡卡。

【懶人包】一個圖輯看清內地及日韓星馬泰越等熱門旅遊地點入境規定（點圖放大閱讀）▼▼▼

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日本／旅遊難度：★★☆☆☆／✕3劑疫苗 ✕入境篩檢 ✕入境隔離 ✔PCR陰性證明 ✔簽證申請 ✕醫療保險

1日起放寬入境人數上限至2萬人，並將入境國家依風險高低分為紅、黃、藍三類，來自低風險國家（藍）的旅客，入境時不論是否已接種疫苗，皆可免篩檢、免隔離，但仍需提交72小時內PCR陰性證明，目前全球有98個國家或地區被列為藍區，香港也在其中。10日起重新開放申請觀光目的簽證，但僅限由旅行業者擔任「來日保證人」之旅行團遊客，未開放個人，且目前仍無法以免簽方式入境。此外，日本觀光廳未來可能要旅客購買醫療保險，用以支付旅遊期間可能出現的醫療開支（包含確診與其他傷病）。

韓國／旅遊難度：★★★★☆／✕3劑疫苗 ✔入境篩檢 ✕入境隔離 ✔PCR陰性證明 ✔簽證申請 ✕醫療保險

目前尚未開放免簽入境，需事先申請個人觀光簽證（約需10個工作日）。入境時需出示24小時內醫院抗原快篩（RAT）或48小時內PCR陰性證明，及疫苗接種證明書，並填寫「檢疫資訊事先輸入系統」（Q-Code），並在3日內至仁川機場COVID-19檢查中心，或韓國政府指定的醫療機構（需自費）進行PCR檢查，如為陰性便依行程繼續旅遊，如為陽性則於檢疫所隔離7天（需自費），第7天午夜解除隔離不需再檢查。打滿3劑疫苗，或接種2劑（嬌生疫苗為1劑）後滿14天至180天內者，可免居家隔離7天，但限定疫苗廠牌為Moderna（莫德納）、AstraZeneca（AZ）、BNT（復必泰）、Janssen（強生）、Novavax、國藥、科興等，可以混打，不含高端。3日韓國總理韓德洙宣布，8日起放寬未打疫苗的外國人士入境免隔離7天。

中國大陸／旅遊難度：★★★☆☆／✕3劑疫苗 △入境篩檢 ✔入境隔離 ✔PCR陰性證明 ✔簽證申請 ✕醫療保險

5月30起需備妥2份48小時內的PCR陰性報告，建議2次檢測有一定時間上的差距。需完成「中國海關出入境電子健康申報」，不接受紙本申報。依目的地城市不同，有不同防疫及隔離規定，目前僅開放4個直航城市：北京：需進行10天集中隔離+7天居家隔離，如無固定住所或要轉往其他省市，需進行14天集中隔離；上海：需進行14天隔離+7天居家／酒店健康監測，如要轉往其他省市，需進行14天集中隔離；廈門：所有入境旅客皆需接受核酸檢測，並進行10天集中隔離+7天居家健康監測，如要轉往其他省市，需進行10天集中隔離+4天隔離點+7天目的地健康監測；成都：需自費進行14天防疫旅館集中隔離+7天居家隔離（不可外出），21天內需完成7次核酸檢測，如要轉往其他省市，則進行14天集中隔離，確認無異常再前往目的地。

泰國／旅遊難度：★★★☆☆／✔3劑疫苗 ✕入境篩檢 ✕入境隔離 ✔PCR陰性證明 ✔簽證申請 ✔醫療保險

需申請觀光簽證及「泰國通行證」（Thailand Pass）才可入境。需投保保額至少1萬美元的泰國醫療保險。已完整接種疫苗者，持有效護照、泰國醫療保險保單、COVID-19疫苗接種證書，入境可免隔離；未完整接種疫苗者，持有效護照、泰國醫療保險保單、行前72小時之RT-PCR或專業ATK，入境可免隔離。接受由WHO或泰國公共衛生部批准的疫苗廠牌，如oderna（莫德納）、AstraZeneca（AZ）、BNT等，高端也在認可之列，可以混打。

新加坡／旅遊難度：★☆☆☆☆／✔3劑疫苗 ✕入境篩檢 ✕入境隔離 ✕PCR陰性證明 ✕簽證申請 ✕醫療保險

4月26日起，已完成疫苗接種且健康情況良好的短期旅客，不需申請「航空通行證」（ATP）或入境許可，也不用出示登機前陰性證明即可入境。入境後出示完整接種疫苗證明者，可免篩檢、免隔離，在境內自由活動。但限定疫苗廠牌為WHO列入緊急使用清單者，如Moderna（莫德納）、Astra Zeneca（AZ）、BNT等，可以混打，不含高端。

馬來西亞／旅遊難度：★☆☆☆☆／✔3劑疫苗 ✕入境篩檢 ✕入境隔離 ✕PCR陰性證明 ✕簽證申請 ✕醫療保險

旅客持護照等合法有效旅行證件、完整接種疫苗證明，入境可免簽證、免篩檢、免隔離。未完整接種疫苗者，需提供出發前2天內之RT-PCR檢測，或專業管控之RTK-Ag檢測陰性證明，入境後24小時內在專業人員監督下進行RTK-Ag檢測，該項測試可在私人診所或以虛擬（線上）方式進行。如於當地確診，隔離第4天起可在專業人員監督下進行RTK-Ag檢測，若呈陰性反應即可免隔離。馬來西亞認可之疫苗廠牌包含WHO同意緊急授權之Moderna（莫德納）、AstraZeneca（AZ）、BNT等，也包含馬來西亞衞生部公告認可之疫苗，如高端。需準備每日生活費100美元或等值貨幣之財力證明，以備抽查。若因確診無法於停留期限內離境，憑搭機前夕之RT-PCR檢測陽性證明，及合理康復期後之RT-PCR檢測陰性證明，出境時可免除逾期停留罰款。

菲律賓／旅遊難度：★★☆☆☆／✔3劑疫苗 ✕入境篩檢 ✕入境隔離 ✕PCR陰性證明 ✔簽證申請 ✕醫療保險

完整接種3劑疫苗者，持疫苗接種證明，可免除出發前RT-PCR陰性檢測報告或抗原快篩檢測報告，入境後免隔離但需自我監測7天。接種2劑者需準備航班起飛前48小時內RT-PCR英文版陰性檢測報告，或起飛前24小時內抗原快篩英文版陰性檢測報告。需於登機前3天至抵達前24小時內完成下載「菲律賓實聯制TRAZE APP」，並完成「單一健康通行證」（One Health Pass）登記取得QR Code。菲律賓獲准之疫苗種類，包含AZ、莫德納、BNT、嬌生等，不含高端。

越南／旅遊難度：★☆☆☆☆／✕3劑疫苗 ✕入境篩檢 ✕入境隔離 ✕PCR陰性證明 ✔簽證申請 ✔醫療保險

5月15日起，暫停入境旅客須做COVID-19篩檢的要求，也無需填寫健康申報，但入境越南旅客仍須遵守越南衛生部有關防疫之規定。僅需進行10天自我管理。入境旅客必須保額至少1萬美元的國際醫療保險，內容需明確涵蓋與COVID-19相關的治療與醫療費用，期限需包含在越南總逗留時間。

※資料來源：外交部領事事務局、各大航空公司、旅行社官網等資料彙整。

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