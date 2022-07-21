意大利執政聯盟意見分歧　總理德拉吉再度請辭獲總統接納

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）7月21日向國會表示他會辭職，是他在一週內第二度請辭，此舉將為提前大選鋪路，並開啟該國政治不確定性的新篇章。預計當地最早或9月底舉行大選。



德拉吉在國會發表講話時表示，由於未能團結聯合政府，他將與總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）會面，並告知對方自己的辭職意願。因此，德拉吉請求眾議院暫停關於政府信任投票的討論。馬塔雷拉與德拉吉會面後，接受對方請辭。

事源意大利聯合政府中的政黨之一、五星運動黨（Five Star Movement）反對一項旨在降低通脹和應對不斷上漲的能源成本的新法案。

五星運動黨14日抵制參議院對政府的信任投票。在該黨缺席之下，縱然政府通過信任投票，德拉吉也以自己無法獲得執政所需的廣泛支持為由，首次提出辭職，但遭總統馬塔雷拉拒絕，要求他繼續在國會爭取支持，避免提前大選。

雖然德拉吉政府20日同樣順利通過參議院的信任投票，但其執政聯盟的3個政黨，包括五星運動黨、意大利力量黨（Forza Italia party）以及聯盟黨（League party）杯葛投票，令執政聯盟面臨崩潰。