歐洲熱浪︱英國氣溫回落至30度或以下　意大利希臘山火持續

英國經歷極端的酷熱天氣，部份地方一度錄得攝氏40度後，當地氣溫在7月20日急速回落，大部份地區降至攝氏30度或以下。至於在意大利、希臘等地區，山火問題仍然持續，現場附近居民需疏散。



英國氣象部門7月20日在社交網站表示，當天雖然仍是暖和的一天，但氣溫已較前一天下降約15個攝氏度。據帖文的圖表顯示，大部份地方均為30度或以下，例如在19日一度錄得40度高溫的倫敦地區，在20日已降至27度。

What a difference a day makes!



Although it's still a warm day for much of the UK, temperatures are around 15°C lower than they were this time yesterday 🌡️ pic.twitter.com/C174SbzMwV — Met Office (@metoffice) July 20, 2022

歐洲熱浪尚未結束，且襲向北歐，丹麥7月20日下午也曾錄得攝氏35.9度高溫，創下當地自1941年以來7月份最熱的紀錄。

據英媒報道，南歐地區意大利、希臘繼續受山火問題困擾，例如在意大利托斯卡納（Tuscan），數以百計居民被迫疏散。