拜登確診新冠肺炎病徵輕微：感覺良好＋繼續忙

美國白宮7月21日發聲明指，總統拜登（Joe Biden）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），目前有輕微病徵。拜登確診後在Twitter發文指自己感覺良好，會繼續忙碌，他感謝大家的關心。



白宮指，現年79歲的拜登已經完成接種新冠疫苗和兩劑加強劑，並已經開始服用口服由輝瑞（Pfizer）開發的抗病毒藥物奈瑪特韋（Paxlovid，又稱利托那韋）。他根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的指引，在白宮隔離，期間會繼續履行總統工作。

美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮醫生指，拜登並沒有出現發燒病徵，但有流鼻水和感到疲倦。報道亦提到，拜登在3月底接種第二加強劑，因此認為有助減輕他的病情。

拜登在7月21日早上透過電話接觸白宮官員，並會以視像形式出席原本已計劃的活動。另外白宮醫療團隊將會通知所有在7月21日與拜登接觸的密切接觸者，包括國會議員和曾在7月20日一同與拜登到麻省（Massachusetts）的傳媒人士。

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

拜登7月21日在Twitter發文寫道：「繼續忙碌！」他表示已與國會議員和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）斯克蘭頓（Scranton）市長科涅蒂（Paige Cognetti）通話，對自己未能出席7月21日的活動表達歉意。

拜登也在Twitter上發布影片，他在影片中表示，他狀態良好，會完成很多工作。他說：「感謝你的關心，並請堅持信念。一切都會好的。」

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

有記者7月21日在記者會上問白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）和白宮新冠肺炎疫情應對協調員賈阿（Ashish Jha）：「拜登是在何處受感染的？」賈阿說：「我認為我們不知道。」皮埃爾稱：「看，我不認為這點重要，對吧？我認為重要的是，我們為這一刻做好準備。」

拜登7月13日至16日訪問以色列及沙特阿拉伯。

拜登7月20日在麻省視察後，乘坐空軍一號專機返回安德魯斯空軍基地。白宮表示，拜登在21日確診新冠肺炎。（AP）

白宮指拜登曾在7月19日接受病毒檢測，當時結果呈陰性。而白宮亦會在拜登隔離期間，每天公布他的健康狀況。至於第一夫人吉爾（Jill Biden）7月21日的病毒檢測結果呈陰性，繼續到底特律（Detroit）一間學校參觀，期間一直都戴上口罩。她之後表示，剛與拜登通話，對方稱感覺良好。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）7月21日的新冠病毒檢測結果為陰性。《國會山報》7月21日稱，一名白宮官員表示，賀錦麗被列為拜登的密切接觸者。

除了拜登，賀錦麗及丈夫在4月時確診；上屆總統特朗普（Donald Trump）則在2020年10月初感染病毒。