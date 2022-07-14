美國CDC：疫情導致抗藥性「超級細菌」感染和死亡個案激增

美國疾病控制和預防中心（CDC）7月12日發表報告指，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致美國醫院內的「超級細菌」（Superbug）感染個案和死亡個案激增。它們具抗生素抗藥性。



CDC稱，美國衛生系統致力減少「超級細菌」的死亡個案，在2012年至2017年期間，美國「超級細菌」感染個案數量減少18%，醫院內的感染個案數量減少近30%。

新冠肺炎疫情爆發卻扭轉此一局面。與2019年相比，2020年感染「超級細菌」並在醫院死亡的個案，以及感染「超級細菌」的個案都增加最少15%。其中一種「超級細菌」可導致血液、泌尿道、肺部和傷口感染，感染這種細菌的個案增加78%。而這被指與治療新冠肺炎的用藥有關。

疫情爆發初期很多出現發燒和呼吸急促症狀的病人到醫院求診，醫護人員按指引向他們提供抗生素，並不知當中一些病人感染的是新冠病毒，而不是可用抗生素治療的細菌感染。在2020年3月至2020年10月期間，近80%因新冠肺炎而住院的病人曾接受抗生素治療。

他們其實不需要抗生素治療，服用抗生素後更會面對副作用的風險，此舉也有利於細菌發展出抗藥性。醫院病房更成為它們增強的溫床。

隨着需長時間住院的新冠肺炎病人增加，他們留在醫院的時間延長，也令他們感染「超級細菌」的風險增加。CDC表示，病人需要更頻繁和更長時間地使用導管和呼吸機，也增加感染細菌以及病原體傳播的風險，尤其是在個人防護設備和實驗室用品短缺、以及醫護人員人手減少的情況下，病人更易受感染。