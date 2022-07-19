疫情下在家辦公成趨勢　加州人口外移「甜甜圈效應」掏空科技矽谷

新冠疫情期間政府鼓勵人們在家工作，長時間及間斷的封城措施讓人們逐漸習慣遙距在家工作。今天疫情趨緩防疫措施鬆綁，卻發現部分人已決定「不再回公司」。調查發現，在三藩市及聖荷西高科技產業區的情況尤為嚴重，因人口外移出現「甜甜圈效應」。



人們會傾向前往城市居住會尋找工作，因為愈接近市中心，人口也會愈多。但「甜甜圈效應」（Donut Effect）則是相反，市中心人口流失，圍繞城市的郊區反而人口更多，市中心就像被掏空成為甜甜圈的情況。

圖為2013年1月，為於加州的Google大樓。Google在疫情容許員工在家工作。（AP）

芝加哥聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Chicago）一份新報告，指疫情下城市正出現人口外流。疫情期間全美人口外移的排名中，伊利諾州排行第一、加州排行第二。疫情爆發兩年多來，加州大型城市不斷發生人口外流，矽谷聖荷西的人口自2013年來首次滑落至百萬人以下。

評論指出，大城市的居民持續出走，會對房地產市場、人口結構和企業格局帶來巨大影響。

儘管人口外移並非新鮮事，但人口加速從加州遷出，是疫情造成的副產品。疫情下人們被迫在家工作，高科技公司容許員工遙距辦公。而矽谷地區一直因房地產市場熾熱昂貴，在這些企業工作的人口決定遷往更便宜的鄉郊或外區居住。

當疫情結束後，公司要求員工返回公司，部分員工因「習慣在家工作」模式拒絕返回公司辭職，造成人才流失。但因今天就業市場靈活度提高，勞動力可以分散全美各地。

圖為2021年8月，加州矽谷一間企業，員工可以「複合式工作」，無須每天反回公司。（AP）

今天科技公司在招聘時，在家工作是一項優勢。部分企業也容許員工不用每星期五天上班，以一半居家辦公、一半回公司的方式上班。一般而言，大企業會傾向要求員工返回公司，但數量更多的中小型企業則更自由，這種工作模式稱之為「複合式工作」（Hybrid）上班族。

總部設於三藩市的社交媒體Twitter在3月宣布，5000多名員工享有「永遠」在家工作的選項，這與多數專家的預測相同，遠端工作模式將會繼續存在。