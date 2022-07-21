白宮：拜登確診新冠肺炎　有輕微病徵

美國白宮7月21日發表聲明，總統拜登（Joe Biden）確診新冠肺炎（COVID-19），目前有輕微病徵。



白宮指，現年79歲的拜登已經完成接種新冠疫苗和兩劑加強劑，並已經開始服用口服由輝瑞（Pfizer）開發的抗病毒藥物奈瑪特韋（Paxlovid，又稱利托那韋）。他根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的指引，在白宮隔離，期間會繼續履行總統工作。

美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮醫生指，拜登並沒有出現發燒病徵，但有流鼻水和感到疲倦。報道亦提到，拜登在3月底接種第二加強劑，因此認為減輕他的病情。

拜登在21日早上透過電話接觸白宮官員，並會以視像形式出席原本已計劃的活動。另外白宮醫療團隊將會通知所有在21日與拜登接觸的密切接觸者，包括國會議員和曾在20日一同與拜登到麻省（Massachusetts）的傳媒人士。

拜登7月20日在麻省視察後，乘坐空軍一號專機返回安德魯斯空軍基地。白宮表示，拜登在21日確診新冠肺炎。（AP）

白宮指拜登曾在19日接受病毒檢測，當時結果呈陰性。而白宮亦會在拜登隔離期間，每天公布他的健康狀況。至於第一夫人吉爾（Jill Biden）21日的病毒檢測結果呈陰性，繼續到底特律（Detroit）一間學校參觀，期間一直都戴上口罩。她之後表示，剛與拜登通話，對方稱感覺良好。

除了拜登，副總統賀錦麗（Kamala Harris）及丈夫在4月時確診；上屆總統特朗普（Donald Trump）則在2020年10月初感染病毒。