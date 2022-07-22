拜登染疫｜已打4針復必泰疫苗 第一夫人與賀錦麗無恙
美國白宮7月21日發聲明稱總統拜登（Joe Biden）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），目前有輕微病徵。他此前已接種四劑輝瑞疫苗（復必泰疫苗）。
「復必泰」是BioNTech研發的mRNA新冠疫苗BNT162b2在中國及港澳的商品中文名稱，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。
美國前總統特朗普發表聲明拜登雖然已接種四劑疫苗但仍然感染「中國病毒」，祝他早日康復。他又稱拜登是最差的美國總統，帶領美國往錯誤方向走，又稱不希望副總統賀錦麗接任。
拜登確診感染新冠病毒，第一夫人吉爾（Jill Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）檢測結果都呈陰性。
拜登確診後在Twitter發文指自己感覺良好，會繼續在忙，感謝大家的關心。
白宮指，現年79歲的拜登已經完成接種新冠疫苗和兩劑加強劑，並已經開始服用口服由輝瑞（Pfizer）開發的抗病毒藥物奈瑪特韋（Paxlovid，又稱利托那韋）。
在美國有線新聞網絡（CNN）獲得一份發給工作人員的備忘錄中，白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain），拜登確診後，在接下來數天會通過電話和視像會議工作。
病徵輕微 隔離到下週
CNN引述白宮醫生指，拜登並沒有出現發燒病徵，但有流鼻水和感到疲倦。報道亦提到，拜登在3月底接種第二加強劑，因此認為有助減輕他的病情。
21日是他確診「第0天」（檢測結果呈陽性當天為確診日，即是DAY 0）——這意味着根據美國疾病控制和預防中心（CDC）指引，他將被隔離至少到26日。
拜登在7月21日早上透過電話接觸白宮官員，並會以視像形式出席原本已計劃的活動。另外白宮醫療團隊將會通知所有在7月21日與拜登接觸的密切接觸者，包括國會議員和曾在7月20日一同與拜登到麻省（Massachusetts）的傳媒人士。
Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571
拜登7月21日在Twitter發文寫道：「繼續忙碌！」他表示已與國會議員和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）斯克蘭頓（Scranton）市長科涅蒂（Paige Cognetti）通話，對自己未能出席7月21日的活動表達歉意。
拜登也在Twitter上發布影片，他在影片中表示，他狀態良好，會完成很多工作。他說：「感謝你的關心，並請堅持信念。一切都會好的。」
An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
有記者7月21日在記者會上問白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）和白宮新冠肺炎疫情應對協調員賈阿（Ashish Jha）：「拜登是在何處受感染的？」賈阿說：「我認為我們不知道。」皮埃爾稱：「看，我不認為這點重要，對吧？我認為重要的是，我們為這一刻做好準備。」
拜登7月13日至16日訪問以色列及沙特阿拉伯。
白宮指拜登曾在7月19日接受病毒檢測，當時結果呈陰性。而白宮亦會在拜登隔離期間，每天公布他的健康狀況。至於第一夫人吉爾7月21日的病毒檢測結果呈陰性，繼續到底特律（Detroit）一間學校參觀，期間一直都戴上口罩。她之後表示，剛與拜登通話，對方稱感覺良好。
副總統賀錦麗7月21日的新冠病毒檢測結果為陰性。《國會山報》7月21日稱，一名白宮官員表示，賀錦麗被列為拜登的密切接觸者。
除了拜登，賀錦麗及丈夫在4月時確診；上屆總統特朗普（Donald Trump）則在2020年10月初感染病毒。