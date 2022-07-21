美國總統確診怎治療？拜登食Paxlovid　特朗普曾用抗體雞尾酒療法

美國白宮7月21日宣布，總統拜登（Joe Biden）確診新冠肺炎（COVID-19）。總統確診如何醫治？據白宮所指，拜登已開始服食藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠肺炎口服藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）。至於上任總統特朗普（Donald Trump）確診時，則曾使用抗體雞尾酒療法。



據白宮稱，拜登已接種了四劑新冠肺炎疫苗，他感染病毒後有輕微病徵，將在白宮隔離及繼續履行職務。他並已開始服食輝瑞的新冠肺炎口服藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）。

Paxlovid由兩種抗病毒藥物組成，是一種蛋白酶抑制素（Protease Inhibitor），目前已獲全球超過60國批准或授權，能夠在緊急情況或特定條件下，用於治療高風險病人。

世界衛生組織（WHO）4月12日已批准Paxlovid用於高風險患者，並稱在感染早期階段使用該藥物效果更好。

首批新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）已於2022年3月14日運抵香港，並於3月15日送往醫院管理局使用。（香港特區政府）

美國上一任總統特朗普也曾在2020年10月初宣布確診感染新冠肺炎，當時還未有輝瑞的新冠肺炎口服藥，據白宮當時指，治療方法其中之一是美國藥廠Regeneron（再生元製藥）實驗中的「抗體雞尾酒療法」（antibody cocktail），即是向身體提供複製得來的抗體，靠它們協助對付新冠病毒。

白宮當時稱，除了「抗體雞尾酒療法」外，特朗普也有服用鋅、維他命D、法莫替丁（Famotidine）、褪黑素（melatonin）、亞士匹靈，並在另一份聲明談到特朗普使用過抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）。

特朗普當時曾經入院，然後在治療3天後返回白宮。