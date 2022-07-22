拜登染疫｜對照特朗普確診　現任政府處理手法「贏足一條街」

美國總統拜登7月21號新冠確診。其實不少美國人聽到這個消息的反應都是：「終於！」 「現在才感染？」。因為在拜登之前，他身邊幾乎所有人都已經感染了，甚至不止一次。比如：前白宮發言人普薩基兩次感染；現任白宮發言人皮埃爾；美國總統第一順位繼承人，副總統哈里斯；美國總統第二順位繼承人， 82歲高齡的眾議院議長佩洛西；美國總統第四順位繼承人， 國務卿布林肯；美國總統第六順位繼承人， 國防部長奧斯汀。



撰文：駐美資深媒體人王冰汝

來源：冰汝看美國（微信公眾號）

另外，還有很多拜登的小夥伴們，比如前美國總統奧巴馬，希拉里等等。拜登的醫生今天在第一時間發表了聲明，描述了拜登的症狀。

拜登是今天早上做了抗原測試呈陽性，然後做了核酸檢測確診。從昨天晚上開始，拜登的症狀是流鼻涕、疲乏、時不時乾咳。拜登目前的治療是服用輝瑞的新冠治療藥物Paxlovid。白宮醫生預計接種四針疫苗的拜登會對藥物反應積極，Paxlovid也可以防止重症。 拜登醫生

隨後拜登親自發推，又是圖片、又是視頻，力證自己很好，大家不要擔心。

拜登在21號原本要前往賓夕法尼亞發表講話，但所有的公開行程都取消了，只能一邊隔離，一邊工作。白宮的新冠協調員和發言人在今天下午召開了一場記者會，花了一個小時來回答記者們對拜登的「關心」：

拜登是否感染了BA5新型變異病毒？

奧密克戎新型變異毒株BA5成為美國人感染新冠的主要毒株，截至7月初，BA5病例佔到新增病例54%。白宮表示，需要大約一週時間才能確定拜登感染的新冠毒株類型。

拜登需要隔離多久？

美國疾控中心的規定是5天，但是白宮表示拜登在新冠測試呈陰性前，不會恢復公開活動。

79歲的拜登是否會出現重症？

或者像特朗普一樣去沃爾特·里德軍事醫院進行治療。白宮表示這會一直是一個選項，但是現階段，白宮醫生有信心，拜登狀態很好。

拜登到底是被誰傳染新冠的？

白宮發言人皮埃爾對這個問題相當迴避，她表示拜登如何感染的並不重要，重要的是拜登政府已經為這一刻做好了準備。一年半以前，當時拜登總統剛上任，他的要務之一就是確保落實人們能夠接種疫苗的一項全面計劃。

圖為美國總統拜登7月21日在Twitter發布的相片。（Twitter@POTUS）

拜登為什麼感染？

回顧疫情之初，拜登的小心翼翼；到如今的放飛自我，拜登感染新冠似乎只是時間和運氣的問題。

在2020年總統競選競選期間，拜登的競選活動都是嚴格限制人數，保持社交距離，以至於那時候特朗普嘲笑拜登：low energy Joe（低能量拜登），還說他總是躲在地下室。

2021年拜登剛上任的幾月，白宮也嚴格限制工作人員與拜登的接觸。拜登和工作人員一直戴口罩，保持社交距離，任何接觸拜登的人都必須接受新冠測試。

現在，雖然拜登已經接種了4次新冠疫苗，包括兩次加強劑，但是大家都知道，疫苗並不會防止感染，因此防疫措施仍然非常重要。但自從4月白宮取消口罩令以後，拜登基本上就放飛自我了。

4月30日，拜登出席了兩千人參加的白宮記者協會晚宴。

此後，白宮的公開活動基本恢復到了疫情前的水平。這個月，拜登出訪以色列和沙特，雖然白宮在出發前以疫情為由，表示會儘量減少拜登與其他國家領導人的接觸。但拜登還是該握手握手，該交談交談，也完全不避諱人群。

7月14日拜登抵達耶路撒冷，與以色列領導人會晤。

當天晚上，拜登出席了一個招待會，以色列總理拉皮德授予拜登以色列總統榮譽勳章。

另外，拜登還會見了參加以色列重要體育賽事馬加比亞運動會的美國運動員。

7月15日，就是拜登與沙特王儲歷史性的碰拳問好，兩人都沒有戴口罩。當天拜登的行程也是滿滿當當，他還會見了巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯。

7月16日，拜登出席海合會以及埃及、伊拉克、約旦的峰會，一個上午分別會見了伊拉克、埃及、阿聯酋領導人。

7月17日，拜登終於返回華盛頓了。從中東返回華盛頓以後，拜登連續兩天都沒有公開活動，這讓媒體質疑年近八旬的拜登是不是身體出了狀況？吃不消國際長途旅行。但很快，拜登出席公開活動打消了媒體的各種猜測。7月20日，拜登在34度的烈日下，發表了氣候政策講話。

然後拜登還近距離與隨行記者聊了幾句。

當時拜登的狀態還不錯，但是晚上回到華盛頓後，就開始出現新冠症狀。這一刻，終於還是沒有躲過。

因此，拜登感染新冠的第一個原因在於放鬆警惕。

第二，拜登似乎忘記了，美國新冠疫情依然嚴峻。不僅如此在近期出現攀升，每日新冠確診人數超過12.7萬人，比兩周前增長了18%。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月31日，美國芝加哥一名新冠肺炎病人在醫院深切治療部留醫。（Getty）

第三，三年與新冠疫情的抗爭，已經讓大部分人都感到疲倦了。尤其在新冠疫苗普及以後，大部分美國人都認為生活已經恢復正常。

第四，美國默認將與新冠病毒長期共存。輔佐了7任美國總統，81歲的美國「抗疫隊長」福奇醫生這周說他在拜登任期結束前就會退休。「如果要等到新冠被消滅才退休，那我可能要等到105歲。」

拜登抄特朗普作業

拜登是繼特朗普之後第二位感染新冠的美國在任總統，今天白宮已經迅速啟動了「危機公關」，以避免像特朗普當年感染新冠後，遭到了四面八方的批評。

特朗普政府的官員後來揭秘，特朗普當初是淡化了他的症狀，其實那個時候特朗普的血氧水平急劇下降，助手們擔心他需要呼吸機。這也解釋了為什麼特朗普確診後立即前往了沃爾特・里德軍事醫院，並且住了三個晚上。

今天記者會上，白宮發言人就強調了一個詞：「透明」，她承諾保持信息的公開透明，因此第一時間召開記者會，更新拜登的狀態。

拜登還罕見地向特朗普學了一招，發推特，以照片+視頻的形式，證明自己很好。

至少目前，拜登還沒有發燒，也不用前往沃爾特·里德軍事醫院，可能他會和大部分新冠病人一樣，最終恢復健康。但如果接下來，白宮不加強防疫政策的話，79歲的拜登還能抵擋住幾次病毒的侵襲，這就不得而知了。

而拜登的新冠確診再次告誡所有美國人：新冠病毒從未離開。