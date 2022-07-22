疫情｜拜登已打了4劑疫苗　為何還會感染新冠肺炎？

美國白宮7月21日表示，總統拜登（Joe Biden）確診新冠肺炎，現時症狀輕微。拜登已身先士卒先接受了兩劑加強劑——即4劑的輝瑞疫苗注射，為何仍遭感染？



隨着新冠病毒持續變種，Omicron的亞型BA.5已成為今天美國主流病毒株。在最初Omicron取代Delta成為主流時，Omicron已出現一定的躲避免疫力能力，備受關注。BA.5的出現更進一步強化了這回避能力，讓即使染疫痊癒的人，均有再度感染的風險。

圖為7月21日，白宮釋出拜登表示自己確診新冠肺炎的消息。（AP）

在卡塔爾收集的研究數據表明，與之前的病毒株相比，疫苗對BA.5的對抗能力最弱。

拜登對上一次接種，是3月30日的第二劑加強劑，距離今天約4個月。疫苗在預防感染的效果隨時間會大幅降低是可預期之內，但疫苗仍普遍相信可預防病情惡化。拜登今年已79歲，但染疫後只出現輕微症狀，相信這是疫苗帶來的功效。

與原初的Omicron BA.1病毒株相同，BA.5同具有高度傳染性。美國目前記錄大約每天10萬新增病例，但這個數字可能被低估，因為現在大多數人只在家中自行檢測或根本不作檢測，過去幾週住院的人數也在增加。

儘管BA.5似乎沒有比其他Omicron變種株引起更嚴重的疾病，鑑於病毒已經發生了很大的變化，政府一直討論在秋季為50歲以下的成人提供第二次加強劑接種計劃。美國食品和藥物管理局（FDA）一個顧問小組在6月曾表示，疫苗製造商應該針對最新的變種度身定造新的疫苗。