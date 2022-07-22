美國婦露營遭灰熊扭頸斃命　隨身物品「這兩樣」害死她

撰文：許懿安
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美國西部小鎮2021年7月發生一宗灰熊襲擊人類致死事件，意外調查報告出爐。受襲婦女先後遭遇兩次襲擊，第一次她和同伴將灰熊趕走，但1個小時後，灰熊折返並打斷受害人脊骨和頸椎，導致她傷重不治。襲擊她的灰熊7月9日被捕殺。

受害人是名為羅根（Leah Lokan）的65歲的婦人，來自加州。她生前參加一個騎單車活動，途中在小鎮奧萬多（Ovando）落腳。她與兩個在途中結識的同伴約翰（Joe Cole）和金（Kim Cole）搭帳篷，在野外露宿。

圖為女死者羅根生前照片。（@LeahLokan/Facebook）

跨機構灰熊研究委員會就事件發表一份長達26頁的調查報告。內文稱2021年7月6日清晨3時8分，羅根被帳篷外的一隻體重達189公斤大灰熊的聲音驚醒，當時他們相距只有幾呎，她甚至能聽到牠的呼吸聲。

羅根發現牠後立即大叫，引起身在另一帳篷內兩個同伴注意，而他們也快速拿了驅熊噴霧前來，成功將熊嚇跑。

羅根其後開始設置一些防護措施，將食物移到另一棟屋內，也為將防熊噴霧拿在手。不過她拒絕到旅館居住的建議，並與兩名同伴回到各自的帳篷內睡覺。

豈料在早上4時5分，再次出現並襲擊羅根的帳篷。兩名同伴聽到呼叫聲後立刻前往。約翰向牠發出吼叫聲，金則大聲吹哨，望能藉此嚇走牠。此時灰熊在帳篷上「又蹦又跳」。約翰繼續使用噴霧噴灑與驅趕，最終把牠趕走。

雖然兩人成功將灰熊趕走，但羅根已受襲倒地。羅根雖曾接受急救，最終傷重身亡，報告稱她遇襲時頸部被扭斷、脊椎斷裂，她是即時死亡。

受害人名為羅根（Leah Lokan），終年65歲。她生前熱衷單車運動，曾在賽事嬴得名次。（@LeahLokan/Facebook）

報告稱發生襲擊的兩大可能的原因，其一是灰熊演化出掠奪性本能——並非所有因食物做出行為的熊，都會表現出掠奪性行為，但不知是什麼原因，這隻熊掠奪性反應被觸發。內文稱，可能是熟睡的受害人做了一個簡單的動作，或者是發出某種聲音，這隻熊對此做出反應，最終奪走她的生命。」

其二是羅根雖將食物放在另一間屋內，但她用於裝載化妝品的袋子，也曾用來裝載莓乾，而且仍在散發味道，它們都會吸引灰熊。

調查也發現，放在羅根的單車鞍袋中的食物沒移走，而單車停靠的建築物，距離她帳篷僅約3米。

美國蒙大拿州魚類、野生動物和公園部2021年7月7日在蒙大拿州奧萬多的露營區設置了一個捕熊器。2021年7月6日美國加州一名遊客Leah Davis Lokan被拉出帳篷，再被一隻灰熊殺死。一項調查發現，這隻熊很可能被她帳篷內和附近的食物以及進行野餐後留下的氣味所吸引。（AP）
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