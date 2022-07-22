美國婦露營遭灰熊扭頸斃命　隨身物品「這兩樣」害死她

美國西部小鎮2021年7月發生一宗灰熊襲擊人類致死事件，意外調查報告出爐。受襲婦女先後遭遇兩次襲擊，第一次她和同伴將灰熊趕走，但1個小時後，灰熊折返並打斷受害人脊骨和頸椎，導致她傷重不治。襲擊她的灰熊7月9日被捕殺。

受害人是名為羅根（Leah Lokan）的65歲的婦人，來自加州。她生前參加一個騎單車活動，途中在小鎮奧萬多（Ovando）落腳。她與兩個在途中結識的同伴約翰（Joe Cole）和金（Kim Cole）搭帳篷，在野外露宿。

圖為女死者羅根生前照片。（@LeahLokan/Facebook）

跨機構灰熊研究委員會就事件發表一份長達26頁的調查報告。內文稱2021年7月6日清晨3時8分，羅根被帳篷外的一隻體重達189公斤大灰熊的聲音驚醒，當時他們相距只有幾呎，她甚至能聽到牠的呼吸聲。

羅根發現牠後立即大叫，引起身在另一帳篷內兩個同伴注意，而他們也快速拿了驅熊噴霧前來，成功將熊嚇跑。

羅根其後開始設置一些防護措施，將食物移到另一棟屋內，也為將防熊噴霧拿在手。不過她拒絕到旅館居住的建議，並與兩名同伴回到各自的帳篷內睡覺。

豈料在早上4時5分，再次出現並襲擊羅根的帳篷。兩名同伴聽到呼叫聲後立刻前往。約翰向牠發出吼叫聲，金則大聲吹哨，望能藉此嚇走牠。此時灰熊在帳篷上「又蹦又跳」。約翰繼續使用噴霧噴灑與驅趕，最終把牠趕走。

雖然兩人成功將灰熊趕走，但羅根已受襲倒地。羅根雖曾接受急救，最終傷重身亡，報告稱她遇襲時頸部被扭斷、脊椎斷裂，她是即時死亡。

受害人名為羅根（Leah Lokan），終年65歲。她生前熱衷單車運動，曾在賽事嬴得名次。（@LeahLokan/Facebook）

報告稱發生襲擊的兩大可能的原因，其一是灰熊演化出掠奪性本能——並非所有因食物做出行為的熊，都會表現出掠奪性行為，但不知是什麼原因，這隻熊掠奪性反應被觸發。內文稱，可能是熟睡的受害人做了一個簡單的動作，或者是發出某種聲音，這隻熊對此做出反應，最終奪走她的生命。」

其二是羅根雖將食物放在另一間屋內，但她用於裝載化妝品的袋子，也曾用來裝載莓乾，而且仍在散發味道，它們都會吸引灰熊。

調查也發現，放在羅根的單車鞍袋中的食物沒移走，而單車停靠的建築物，距離她帳篷僅約3米。