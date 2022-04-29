如何看待日圓貶值和人民幣匯率變化？｜安邦智庫

在央行推出降低外匯存款準備金政策之後，人民幣對美元匯率在短暫企穩後，再度出現較大幅貶值。4月28日下午的數據顯示，在岸人民幣兌美元一度跌破6.61關口，為2020年11月以來首次，跌逾400個基點。離岸人民幣兌美元一度跌破6.65關口，跌逾600基點。



人民幣匯率盤中的快速下跌，一度帶動A股大幅下跌，但隨著資金流入，A股市場才逐漸恢覆。在此之前，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員根據國內外經濟、金融形勢的變化，提出在地緣政治動蕩和中國經濟下行壓力這兩個原因，正在成為影響人民幣匯率的主導因素。在此形勢下，人民幣匯率會出現階段性的貶值趨勢。不過，此次人民幣匯率的下跌，在安邦智庫看來，有了一些新的因素，這些變化可能會加快人民幣匯率貶值的速度，給中國經濟和金融市場帶來進一步的壓力。

此次人民幣匯率的大幅波動，從其原因來看，影響匯率的出口數據仍未有太多變化，資本流出亦無大幅加速的跡象，因而，情緒面轉弱是人民幣貶值的主因。影響人民幣信心的主要還是來自日本央行的貨幣政策決議，以及日圓近期的持續貶值所帶來的影響。近期以來，在討論和分析人民幣匯率時，很多人士都認為中美政策差異帶來的中美利差，以及兩國的經濟周期性差異是影響人民幣的主要因素。近期日圓的持續快速貶值，已經成為影響人民幣匯率變化的新變量。

亞洲股市在4月28日大多走高，日本銀行維持其接近零的利率立場不變後，美元升至130日圓。（AP）

當日，日本央行公布了新的貨幣政策會議決議，決定維持基準利率在-0.10%不變，維持10年期國債收益率目標在0.0%附近不變，符合市場預期。日本央行表示，2022財年GDP增速預期為2.9%，此前為3.8%，核心通脹預期為0.9%，此前為1.1%；預計2023財年核心CPI為1.1%，此前預期為1.1%，GDP為1.9%，此前預期為1.1%；預計2024財年GDP為1.1%。同時，日本央行表示，將在每個工作日進行固定利率操作，將無限量購買必要數量的日本國債，使其收益率接近於零。

日本央行這一繼續推動無限寬松的決策直接導致日圓兌美元的進一步貶值，4月28日，日本央行公布利率決議及聲明後，美元兌日圓直線拉升至129.5，日內漲超1%，刷新2002年以來新高。與此同時，日圓貶值也將進一步推升美元指數，目前美元指數升破103.5至2017年1月來新高。這一舉措令韓元和人民幣等該地區其他貨幣承壓。彭博美元即期指數上漲0.4%至2020年5月以來最高。韓元下跌約0.5%，在岸人民幣下跌0.4%。因此，對於中國而言，日本央行的政策實際上意味著中美之間的政策差異被進一步拉大，給人民幣匯率帶來新的不穩定因素。

對於日圓的貶值和日本貨幣政策，市場分析人士普遍認為，日本和美國貨幣政策差異拉大，使得日美兩國之間利差擴大，這是引發本次日圓貶值的直接原因。外界對於日本央行持續的寬松貨幣政策也存在分歧，盡管日本央行一再堅持日圓貶值有利於日本經濟，而日本的寬松貨幣政策將有利於推高日本通脹水平，實現央行政策目標。但很多市場人士認為，日圓貶值所帶來的進口價格上升，會抵消日圓貶值帶來的出口價格競爭優勢，並不會對日本經濟有明顯的幫助，只是進一步推高通脹。

不過，對於同處亞洲的其他經濟體而言，在美元持續走強的情況下，日圓貶值會帶來負面的沖擊，成為貨幣穩定的「攪局者」。由於日本在亞太地區經濟、貿易中的影響力和亞太各國之間的緊密經貿聯系，日圓的貶值對於中國、韓國，以及東南亞地區的貨幣而言，都會帶來進一步影響，同時，日本央行的寬松政策，也會帶來跨貨幣套利的投機活動進一步加劇，這對於中國及東南亞地區的金融體系穩定構成沖擊。這種影響可能超過美元變化的直接影響。可以說，日圓持續貶值將進一步加劇美元走強對亞太各國的影響，甚至很可能重覆1997年亞洲金融危機的“劇本”。

東吳證券稱，從歷史上看，亞洲貨幣貶值的「傳染性」很強，一方面亞洲地區經濟體擁有「出口導向」的共性，另一方面匯率是一個“以鄰為壑”的經濟變量，在經濟下行的環境中，跑得慢也意味著承受的壓力會更大，而日圓往往最先搶跑。今年以來日圓兌美元匯率一度下跌約10%；韓元兌美元匯率則一度下跌約3.1%；4月下旬以來，人民幣兌美元匯率也快速下跌逾2.5%。日圓相對人民幣貶值到近30年的低位。這種競爭性貶值對於人民幣而言，將承受更大的壓力。

值得注意的是，面對貨幣匯率下跌，中日韓央行采取截然不同的策略。具體而言，日本央行仍延續寬松貨幣政策，放任日圓大幅貶值；韓國央行則通過加息跟隨美聯儲從而保住韓元；中國央行則通過調降外匯存款準備金率的方式「穩匯率」。這種政策差異下，三國貨幣本身的差異也會被不斷拉大。這種政策差異的不斷擴大，無疑對人民幣而言，帶來美元之外更多的幹擾和掣肘。

對於外部環境而言，日圓貶值日益增長的負面影響，將構成美元之外新的壓力，進一步加大中國經濟和對外貿易的困境。當然，從根本上來講，維護人民幣匯率的穩定，仍主要在於維護中國國內的經濟、貿易格局的穩定，國內金融市場的穩定，以及國際地緣關系的穩定。穩增長所帶來的市場信心和預期，會對人民幣匯率以及金融市場起到基礎性的作用。由此可見，穩經濟政策的實施對於改善政策預期和市場預期具有極其重要的作用，也具有越來越強的迫切性。

最終分析結論：

地緣政治因素和疫情影響下的中國經濟下行，使得人民幣貶值將是未來的大趨勢。而日圓持續競爭性貶值，可能會加速這一趨勢，成為影響中國匯率和經濟穩定的「攪局者」。

本文轉載自安邦智庫4月28日「每日金融」分析專欄。

