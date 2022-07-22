林志穎Tesla車禍｜電動車火災難撲熄　美消防員曾澆10萬升水救火

台灣藝人林志穎7月22日駕駛其特斯拉（Tesla）Model X期間，不幸發生車禍，電動車瞬間燃起猛烈火勢，幸他與兒子已獲救出。事實上，研究顯示電動車起火機率低，但一旦起火，卻要花費很大功夫才能撲滅，外國近年發生的電動車起火事件中，消防員往往要花費更多時間、且用水量是撲救傳統車火災的數倍甚至數十倍，成為消防部門的新難題。



美媒CNBC在1月初刊出文章講述，電動車火災屬罕見，研究顯示使用電池的電動車起火機率僅為0.03%，但一旦發生火災，卻是更難撲滅，原因是配備鋰電池的電動車會燃燒得更熱、更快，需要更多的水才能撲熄，且電池可以在火勢受初步控制後的數小時甚至數天後再度重新燃起，從而令人處於危險中。

美國案例曾用10萬公升水

2021年4月美國一輛Tesla Model S撞車後起火，消防隊派出8名消防員，共花費了7個小時才完成救火工作，用了10萬公升水。消防員要花費大量時間應對，也不利他們處理其他工作。

台灣藝人林志穎2022年7月22日駕駛特斯拉（Tesla）Model X期間發生車禍，事件引來廣泛關注，圖為他過往在社交網站上傳的圖片（IG@jimmylin）

用水量可達40倍

2021年8月美國南部奧斯汀（Austin）一輛Tesla Model X起火後，救援人員表示用水量可以達到應對傳統車火災的40倍。

在2022年6月，美國薩克拉門托大都會地區消防局在Facebook推文稱，當地發生一宗Tesla車起火事件，無人傷亡。這部電動車3週前發生車禍、遭受嚴重損毀，於是送到報廢場準備報廢，但它突然起火，工作人員把火撲滅後，車內電池再度燃燒，即使把滅火物質直接塞進電池艙，車輛還是會因餘溫重新燃燒。

Crews arrived to our first Tesla fire. It was involved in an accident 3 wks ago, and was parked in a wrecking yard. Crews knocked the fire down but it kept reigniting/off-gassing in the battery compartment. Crews created a pit, placed the car inside, and filled the pit with water pic.twitter.com/Lz5b5770lO — Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) June 12, 2022

現場人員隨後決定挖一個小坑，把車放入坑內後再用水淹沒它，火勢才完全遭撲滅，警方稱這方法有助減少用水量，當時估計用了4,500加侖（約1.7萬公升）的水。