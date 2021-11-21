Tesla App更新後爆死機事故　多名車主愛車一度被鎖　馬斯克道歉

全球電動汽車龍頭特斯拉（Tesla）日前才剛更新具備新功能的應用程式（App），沒想到週五（19日）就傳出全球大死機的消息。包括美國、加拿大、歐洲及亞洲等地區的特斯拉車主抱怨無法透過手機連接愛車，被慘鎖在車門外。執行長馬斯克（Elon Musk）也親自留言致歉，表示「以後不會了」。



根據《路透社》報道，一名韓國記者、特斯拉車主20日上午在推特上點名馬斯克，表示自己在韓國首爾以iOS系統的手機應用程式試圖連接上自己的特斯拉Model 3時，卻出現伺服器錯誤問題，並指出該項情形疑似是全球性的問題。沒想到竟真的釣出馬斯克本人在該篇推文下說，「正在確認中…」，並於3個小時後再度留言回覆，「現在應該會重新上線。看起來我們可能是不小心增加了冗餘的網路流量。」還向用戶表示抱歉，將採取措施確保同樣事件不再發生。

據了解，特斯拉應用程式大多被用來解鎖和發動汽車的鑰匙。當機事故發生後，也出現大量車主在網路上抱怨自己被鎖在車外無法用車。此次事故前，特斯拉才剛釋出了新版本更新，其中為用戶新增了新的自訂功能、改善小工具等。

當機追踪網站DownDetector指出，在美國時間19日下午4點40分左右，約有超過500名特斯拉車主通報應用程式死機。5小時後，大多數的問題都已解決，只剩下約60多起錯誤報告。

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