烏克蘭｜俄羅斯稱已摧毀4個「海馬斯」火箭系統發射器　烏方否認

俄羅斯國防部7月22日表示，俄軍已在5日至20日期間，摧毀4個由美國向烏克蘭提供的「海馬斯」高機動性火箭炮系統 （HIMARS）發射器，以及一輛發射車。烏克蘭否認此事，並指俄方發放假消息，旨在削弱西方國家對烏方的支持。



烏克蘭表示，他們正用美國提供的HIMARS，對俄軍造成具毀滅性的打擊。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）幕僚長的顧問列先科（Serhiy Leshchenko）稱，烏克蘭持續使用HIMARS，對侵略國造成大量損失。他指：「俄羅斯正試圖阻止西方供應武器，並以俄軍的虛構力量恐嚇烏克蘭的盟友。」

烏克蘭東部親俄分離地區的領導人則指控美國利用美企來針對俄羅斯人。頓涅茨克（Donetsk）領導人普希林（Denis Pushilin）22日宣布，當地封鎖搜尋引擎Google，原因是假資訊、以及Google宣揚針對所有俄羅斯人的暴力行為。

普希林說，美國政府控制Google，導致這公司實施涉及犯罪的政策。

俄歐再互相制裁

俄羅斯和歐盟再互相增加制裁措施。俄羅斯7月22日宣布擴大「不友好國家」名單，加入希臘、丹麥、斯洛文尼亞、克羅地亞和斯洛伐克。歐洲理事會同日則宣布，將54名個人與10個實體列入制裁名單，包括俄羅斯國家杜馬成員和莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）。歐洲理事會指，制裁這些個人和實體，目的是回應俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略。