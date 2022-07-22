俄烏分別簽糧食出口協議　伊斯坦堡設協調中心　中國表示歡迎

俄羅斯、烏克蘭官員7月22日各自在伊斯坦堡跟土耳其及聯合國代表簽署糧食出口協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口穀物。根據協議，各方在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）設立協調中心，以確保運載糧食的船隻可安全地航行。中國外交部同日回應指，中方對此表示歡迎，希望相關方保持對話談判勢頭，為盡快結束衝突、早日實現和平積累條件。



聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，協議將開闢通道，讓黑海的烏克蘭港口敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chernomorsk，暫譯）、以及尤日內（ Yuzhny）出口糧食。

聯合國、土耳其、俄羅斯、烏克蘭的官員會共同管理設於伊斯坦堡的協調中心。運載糧食的船隻須接受檢查，以確保它們沒運載武器。

協議有效期為120天，若各方同意就可再續期。

古特雷斯指，協議將為處於破產邊緣的發展中國家、以及處於飢荒邊緣的最弱勢群體帶來救濟，協議也將有助於穩定全球糧食價格，全球糧食價格在戰事前就已處於破紀錄水平。

據烏克蘭傳媒報道，烏克蘭和俄羅斯之間不會簽署直接的糧食協議，而是各自與土耳其、聯合國代表一起簽署文件，其中烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）、土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）已在文件上簽名。烏方重申不是與俄方一起簽協議。

Unblocking 🇺🇦 ports is a great contribution to the 🌍 food security. I’m grateful to the 🇺🇳 UN and @antonioguterres personally for supporting the Initiative on safe transportation of grain. pic.twitter.com/xnWCokyJmc — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) July 22, 2022

俄羅斯、土耳其與聯合國代表22日也會簽署一份類似的文件。協議將使烏克蘭能夠出口因戰爭而滯留在黑海港口的2200萬噸穀物和其他農產品。

中國外交部發言人汪文斌表示歡迎，他稱希望相關方保持對話談判勢頭，為盡快結束衝突、早日實現和平積累條件，這符合地區國家和國際社會共同利益，國際社會應當繼續支持俄烏對話談判進程，爭取談出更多積極成果。