美國再向烏克蘭提供27億美元軍援　包括「海馬斯」HIMARS

美國再向烏克蘭提供價值27億美元（約211.9億港元）軍援，當中包括4個高機動性多管火箭系統、500部「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）無人機，以及3.6萬發火炮彈藥。



美國向烏克蘭提供了12套M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS，簡稱「海馬斯」）。美國22日宣布準備交付另外4套。

俄羅斯國防部7月22日說，俄軍已用高精度武器摧毀4套美國提供給烏克蘭的「海馬斯」。烏克蘭否認其事。

連同這一批軍援，烏克蘭將合計持有20套「海馬斯」。它們能精準擊中80公里內的目標。

白宮發言人科比（John Kirby）稱俄羅斯在烏境內各地進行致命攻擊，大型商場、住宅大樓和殺害無辜的烏克蘭人。他稱，面對俄軍這些暴行，總統拜登（Joe Biden）已表明，只要烏克蘭需要，美國將繼續支持烏克蘭。

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說拜登不準備向烏克蘭提供射程300公里的多管火箭炮系統火箭彈，因他希望避免第三次世界大戰。

沙利文在阿斯彭安全會議（Aspen Security Forum）上說：「總統已發出明確訊息，有些武器他不準備提供，包括射程300公里的ATACMS遠程導彈。他認為，儘管美國的關鍵目標是盡一切必要努力支持和保衛烏克蘭，但另一個挑戰是不要陷入使我們滑向第三次世界大戰的境地。」

美國稱它供應烏克蘭的是裝備射程80公里GMLRS火箭彈的「海馬斯」，但這些系統可以發射ATACMS戰役戰術導彈。

烏克蘭局勢：圖為2022年6月18日，烏克蘭士兵在烏克蘭東部頓涅茨克地區使用美國提供的M777榴彈砲向俄羅斯陣地開火。美製M777榴彈砲射程25公里。（AP）

澤連斯基堅拒停火

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱在該國收復被俄軍佔領的土地前不會停火。他稱與俄羅斯停火等於暫停己方行動，讓俄軍得以休整。

《華爾街日報》22日發布澤連斯基的專訪內容，他稱不收復失地而進行的停火，只會令戰事延長。他警告說，容許俄羅斯保有他們在烏克蘭攻佔的土地，只會鼓勵衝突擴大，讓莫斯科有機會為下一輪補給和重新武裝。

談出口協議欠積極

談到與俄羅斯簽署的重新開放讓烏克蘭出口穀物的協議，澤連斯基稱，對莫斯科的外交讓步可能會在一定程度上穩定市場，但只會在未來導致暫時的喘息空間，以及最終都會自食其果。

俄羅斯和烏克蘭22日簽署一項富有意義的協議，重新開放烏克蘭黑海港口進行糧食出口——有聲音認為，因俄羅斯入侵烏克蘭而加劇的國際糧食危機，或有緩解的希望。