烏克蘭指俄羅斯違反協議空襲敖德薩　州長稱有人受傷　俄否認施襲

俄羅斯及烏克蘭在聯合國及土耳其的斡旋下達成並各自簽署恢復烏克蘭糧食出口協議後，烏克蘭7月23日批評俄軍空襲烏港口城市敖德薩（Odessa），烏克蘭外交部認為這等同是向土耳其和聯合國「臉上吐口水」。敖德薩州州長馬爾琴科（Maksym Marchenko）稱，襲擊導致有人受傷，港口基建設施受損。土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）23日說，俄羅斯指，俄方與襲擊無關。



烏軍南方司令部表示，有兩枚俄羅斯導彈擊中敖德薩港口的基建設施，又指烏軍的防空系統擊落了另外兩枚導彈。

聯合國與歐盟譴責

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日發表聲明，譴責攻擊敖德薩的行為。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）在Twitter發文指，歐盟強烈譴責俄羅斯向敖德薩發動導彈攻擊。

土耳其國防部長阿卡爾說，在各方達成糧食出口協議之後就發生這種事，真的讓土方感到擔憂。

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2022

烏克蘭外交部批評俄方在簽協議後的不足24小時內就攻擊港口城市，發言人指「俄羅斯在不到24小時內就對敖德薩的港口發動導彈襲擊，違背了其承諾，破壞其與聯合國和土耳其在伊斯坦堡協議作出的諾言。」

▼黑海港口城市敖德薩位置▼

敖德薩是協議內提及的城市之一，協議將開闢通道，讓位於位於黑海西北岸的烏克蘭港口敖德薩、切爾諾莫斯克（Chernomorsk，暫譯）及尤日內（ Yuzhny）出口糧食。

俄羅斯、烏克蘭官員7月22日各自在伊斯坦堡（Istanbul）跟土耳其及聯合國代表簽署糧食出口協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口糧食。