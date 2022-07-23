烏克蘭｜俄烏糧食協議讓穀物恢復出口　糧食價格有望止漲回跌

俄羅斯及烏克蘭分別與聯合國及土耳其簽署協議，重啟黑海運送路線，恢復俄烏穀物恢復出口。全球多國依賴俄烏生產的穀物及農作物，協議有助紓緩全球糧食危機。



俄烏開戰引發燃料及糧食價格上升，連同新冠疫情供應鏈受阻衝擊多國，引發全球通脹。在土耳其及聯合國的斡旋下，雙方在7月22日簽署協議，恢復俄烏穀物出口。

世界銀行在4月估計，烏克蘭的衝突顯著改變了大宗商品交易、生產和消費，商品價格將在2024年底前都保持歷史高位。世界糧食計劃署（WFP）警告稱，在6月至9月期間，將有數十個國家的糧食安全問題會惡化。

圖為7月22日，俄羅斯國防部長紹伊古與聯合國簽署協議文件。文件後交予烏克蘭代表簽署。（AP）

據糧農組織數據，中東國家如黎巴嫩、突尼斯和利比亞有近半的進口依賴烏克蘭。埃及是世界上最大的食品進口國之一，2021年從俄羅斯及烏克蘭購買了80%的小麥，他們都遭受到俄烏戰爭的影響。

而一些本來已糧食不足的非洲國家，情況雪上加霜。厄立特里亞從烏克蘭和俄羅斯進口全部小麥，戰爭爆發讓國家突然失去小麥來源；在索馬里，因為連續農作物失收，小麥價格至少翻了一倍，讓國內饑餓問題更趨嚴重。

受影響的國家試圖採取措施減輕其公民的損失。在埃及，政府為每噸小麥支付 435美元補貼，並限制了麵包價格。當局同時在尋求其他賣家，包括印度等購買確保小麥儲備。

過去世界糧食計劃署一直呼籲俄烏重新開放包括敖德薩在內的黑海港口，運送糧食以滿足多個國家的糧食需求。聯合國亦親自加入斡旋工作。

路透社報導，在協議簽署之前，22日小麥期貨價格下跌了 2%。糧農組織大會專家、埃及供應部前顧問努勒丁（Nader Noureldeen）指出，僅僅宣布消息就讓糧食降低了價格。努勒丁表示如果糧食運輸恢復，預計價格將進一步下降。