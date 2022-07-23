俄烏恢復黑海糧食出口協議3大要點：烏克蘭穀物最快幾時可運走？

俄羅斯及烏克蘭在聯合國及土耳其的斡旋下達成並簽署糧食出口協議。俄羅斯、烏克蘭官員7月22日各自在伊斯坦堡（Istanbul）跟土耳其及聯合國代表簽署糧食出口協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口糧食。



烏克蘭局勢：俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭後，烏克蘭的糧食出口癱瘓，農民生活困苦，尤其是炮火連天的烏克蘭東部。圖為2022年6月21日，烏克蘭頓涅茨克一名農夫小麥的成熟程度。（AP）

協議項下烏克蘭包括奧德薩在內的3個港口可出口糧食。俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國將在伊斯坦堡成立聯合協調中心，分別派出代表坐鎮，負責在黑海水域檢測船舶。任何一方都不得襲擊運送糧食的船隻，萬一發生襲擊事件，由聯合協調中心處理。

協議簽字儀式在土耳其伊斯坦堡舉行，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）出席。

協議合共有2份，由土耳其國防部長阿卡爾分別與烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov），以及俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）簽署。

基輔官員稱他們不想讓自己的名字與俄羅斯人見於同一份文件上，因為持續5個月的戰爭導致該國傷亡慘重。

在俄烏簽字儀舉行前，聯合國與俄紹伊古率領的俄羅斯代表團就貿易便利化舉行會議，並簽署諒解備忘錄，致力於促進俄羅斯化肥和其他產品不受阻礙地進入全球市場。

烏克蘭局勢：2022年7月12日，由烏克蘭東部盧甘斯克人武裝分子控制，位於舊別利斯克（Starobelsk）的Kalmychanks農場，外國記者拍攝貨車裝載穀物。這張照片是記者在一次俄羅斯國防部組織的行程中拍攝的。（AP）

1. 簽約背景：

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，導致對黑海實際上被封，烏克蘭的出口降至戰前水平的六分之一。俄烏都是世界上大型糧食出口國之一，封鎖導致糧食價格大幅上漲。

協議要旨在通過向世界市場注入更多小麥、葵花籽油、化肥和其他產品來幫助避免饑荒，包括滿足人道主義需求。協議目標是每月出口500萬噸糧食，即是回歸戰前水平。

在7月22日發布的報道中，半島電視台外交編輯貝斯（James Bays）稱將穀物全部取出需要一些時間——專家估計可能需要大約4個月的時間。

烏克蘭：圖為2022年7月13日，土耳其伊斯坦堡，有一家人坐在馬爾馬拉海（Sea of Marmara）旁的岩石上，看着一艘已下錨、等待駛過博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait）的貨輪。博斯普魯斯海峽又稱伊斯坦堡海峽，是連接黑海和馬爾馬拉海的一條狹窄水道。（AP）

2. 協議要點：

要旨：讓本來因戰事受阻、在烏克蘭無法出口的穀物恢復經黑海出口。

・涉及港口：聯合國秘書長古特雷斯表示，協議將開闢通道，讓位於位於黑海西北岸的烏克蘭港口敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chernomorsk，暫譯）、以及尤日內（ Yuzhny）出口糧食。

・何時開始：紹伊古在簽署協議後稱：「今天，我們擁有所有先決條件和所有解決方案，可以在接下來的數天內開始這一過程。」

貝斯則稱第一批穀物離開烏克蘭可能需要「幾週」，因機制未來幾週將進行測試。

圖為2022年7月22日，土耳其總統埃爾多安（前排右起）、聯合國秘書長古特雷斯，以及後排左方俄羅斯國防部長紹伊官與土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）簽署糧食出口協議。（AP）

3. 如何運作：

A. 設立聯合協調中心（Joint Control Center，JCC）：設在土耳其伊斯坦堡，以確保運載糧食的船隻可安全地航行。英媒稱成員包括烏克蘭、俄羅斯、土耳其的軍方人員，以及聯合國官員代表，預計3至4週成立。

一名官員稱，各方都同意不會攻擊船隻，如果有任何一方違規，JCC須負責解決問題。

2022年7月12日，由烏克蘭東部盧甘斯克人武裝分子控制，位於舊別利斯克（Starobelsk）的Kalmychanks農場，外國記者拍攝農民晾曬穀物。這張照片是記者在一次俄羅斯國防部組織的行程中拍攝的。（AP）

B. 檢查制度：運載糧食的船隻須接受檢查，以確保它們沒運載武器。

為了回應俄羅斯擔心烏克蘭會利用船隻運送武器，所有返烏船隻都將在土耳其一港口，由一個由各方代表組成的小組檢查，並由JCC監督。小組人員將登上船隻並查驗貨物，然後它才能返回烏克蘭。

檢查制度是由俄羅斯提議，也是整個協議中最複雜的一部份。為防備俄軍突襲，烏克蘭已在黑海港口附近海域布雷。此外烏克蘭也不想船舶回港時被俄方人員登船檢查。鑑於此舉難以在公海進行，因此最可能在伊斯坦堡的港口受檢。

2022年7月14日，俄軍在烏克蘭南部梅利托波爾的一個穀物升降機下站崗。在扎波羅熱地區的梅利托波爾地區已經收集大約30萬噸農作物。在對烏克蘭發動軍事行動後，俄羅斯迅速控制扎波羅熱地區的部份地區。這張照片是在俄羅斯國防部組織的一次媒體行程中拍攝的。（AP）

C. 建立海上安全走廊：協議項下確保運送糧食的船舶沿着安全航線行駛，避免進入已知的雷區。烏克蘭的領航員將為船舶帶路，而烏俄均承諾不在這個過程中攻擊船舶。機制配備一艘掃雷艦以備可能出現的需求，但領航行動中，不會有軍方人員隨行。

在JCC的監控下，這些船隻隨後通過黑海，前往土耳其的博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait），然後航行到其他地方。

D. 協議有效期為120天，若各方同意就可再續期。