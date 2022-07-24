烏克蘭｜敖德薩港口遇襲多國譴責　土耳其稱俄官員否認施襲

俄羅斯及烏克蘭達成並各自簽署恢復烏克蘭糧食出口協議後，烏克蘭7月23日批評俄軍空襲烏港口城市敖德薩（Odessa），土耳其稱獲俄官員告知，俄方與今次襲擊無關；歐美多國譴責事件，美國稱這次襲擊讓人「嚴重懷疑」俄羅斯的誠信。



土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）稱俄官員告知安卡拉，莫斯科與上述襲擊無關。他指，「俄羅斯告訴我們，他們與這次襲擊完全無關，他們正在非常仔細和詳細地研究這個問題。 此事發生在我們昨天（22日）就糧食出口達成協議之後，這真的讓我們感到擔憂。」

美國則譴責俄羅斯對烏克蘭敖德薩的導彈攻擊，稱此舉「嚴重破壞」俄羅斯與烏克蘭簽訂烏克蘭糧食出口協議的可信度。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發布聲明稱，「這次襲擊（讓我們）嚴重質疑俄羅斯對昨天協議承諾的可信度，並破壞了聯合國、土耳其和烏克蘭為將關鍵糧食運往世界市場所做的工作。」

烏軍南方司令部表示，有兩枚俄羅斯導彈擊中敖德薩港口的基建設施，又指烏軍的防空系統擊落了另外兩枚導彈。

烏克蘭外交部批評俄方在簽協議後的不足24小時內就攻擊港口城市，發言人指「俄羅斯在不到24小時內就對敖德薩的港口發動導彈襲擊，違背了其承諾，破壞其與聯合國和土耳其在伊斯坦堡協議作出的諾言。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指，「這只能證明一件事：無論俄羅斯說什麼和承諾什麼，它都會想方設法不執行（糧食協議）。」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表聲明，譴責攻擊敖德薩的行為。德國、英國及歐盟均譴責俄羅斯向敖德薩發動導彈攻擊。

敖德薩是協議內提及的城市之一，協議將開闢通道，讓位於位於黑海西北岸的烏克蘭港口敖德薩、切爾諾莫斯克（Chernomorsk，暫譯）及尤日內（ Yuzhny）出口糧食。

俄羅斯、烏克蘭官員7月22日各自在伊斯坦堡（Istanbul）跟土耳其及聯合國代表簽署糧食出口協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口糧食。