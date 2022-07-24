工程師爆AI有人類感情　遭Google開除

Google一名軟件工程師6月在網上爆料稱公司開發的人工智能（AI）聊天機械人擁有像7、8歲小孩的自我意識，遭Google以違反保密政策為由勒令停職，Google7月22日證實這名工程師已遭解僱。



Google軟件工程師萊莫伊內（Blake Lemoine）自2021年秋天以來一直在研究聊天機械人LaMDA（對話應用語言模型，Language Model for Dialogue Applications）。他認為LaMDA具有與人類孩子相當的感知能力，即是能夠表達思想和感受，並在4月份與公司高層分享他的發現。

萊莫伊內向《華盛頓郵報》表示，「如果我不知道它是AI ，我會以為它是個一個7、8歲的小孩。」Google當時表示，由於萊莫伊內在網上發布與LaMDA的對話違反了保密政策，公司已將其停職。公司發言人也強烈否認LaMDA擁有任何感知能力。不過，Google在22日證實萊莫伊內已被解僱。

Google發表聲明指，萊莫伊內有關「LaMDA」的說法「毫無根據」，因此與他合作了「幾個月」試圖澄清這點。但令人遺憾的是，儘管在這議題進行長時間接觸，萊莫伊內仍然選擇持續違反明確的就業和數據安全政策，其中包括保護產品資訊的必要性。

萊莫伊內向英國廣播公司（BBC）表示，他正尋求法律建議，但拒絕進一步置評。