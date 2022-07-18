還在用Google搜尋代表您老了？年輕人都在用這兩個App啦

要進行網絡搜尋時，您第一時間會選哪個App？這也可能反映您是什麼世代的人。Google一名高層稱其調查結果發現，美國近40%年輕人不會用Google搜尋或地圖，而是用另外2個社交媒體TikTok或Instagram（IG），這讓Google備感威脅。



Google高級副總裁Prabhakar Raghavan於13日在2022財富國際科技頭腦風暴大會（FORTUNE Brainstorm Tech 2022）發言時稱，據Google針對18歲到24歲美國用戶研究，結果發現，以他們在找地方吃午餐為例，約有40%的Z世代用戶不會用Google搜尋或是地圖，而是用TikTok或IG。

2022財富國際科技頭腦風暴大會在7月11日至13日舉行。

「我們學了一次又一次，新的網絡用戶沒我們習慣中的期望和心態。」他並補充說，「他們提出的問題完全不同。」他說，這些用戶不傾向於輸入關鍵字，而是希望以新的、更身臨其境的方式發現新資訊。

圖為2015年9月29日在美國加州三藩市舉行的Google媒體活動期間，Google標誌顯示在一部Nexus 5X手機上。（Getty）

Prabhakar Raghavan說，例如Google地圖對年輕人來說，就像「塞在手機內」的紙本地圖，而他們對此看來不感興趣。

他指年輕人通常對更「視覺豐富」的搜索以及發現形式感興趣。他說，現時的呈現形式不符合年輕用戶的期望，而且是在提供錯誤的用戶體驗。

Prabhakar Raghavan稱在一些國家，語音搜尋已佔整體30%，因為新的網絡用戶甚至不打字。