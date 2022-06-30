亞馬遜雨林2.0｜Google Maps搜尋「多倫多」街景竟出現裸女互抱圖

日前「亞馬遜雨林」衝上關鍵字，因為只要使用Google Maps搜尋，就能看到裸男女激戰畫面，沒想到現在又出現另一「彩蛋」，只要搜尋「多倫多」就能見到女女裸照，再次引起網友討論。



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臉書粉絲專頁「毒舌痞子的543日記」日前發文透露，提示大家打開Google Maps，接着搜尋「多倫多」，然後選擇街景，「又會看到某人的招牌燦爛笑容了！」原來指的就是當時在亞馬遜雨林裸戰的男子，又換另一地點更新照片。

這次在多倫多的照片則是2女的裸體照，再度引起網友瘋傳及討論。▼▼▼點擊圖輯瀏覽▼▼▼

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不過，由於男子上次更換照片已經引起Google關注，此次換照也迅速被發現，目前已經被撤換。

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