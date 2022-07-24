以色列泳池突然凹陷　男子瞬間遭吸入消失15米深坑

以色列一間公司7月21日在私人泳池舉辦派對時，泳池中央底部突然出現一個巨大「天坑」，2名男子被漩渦捲入坑洞內，最終釀成1人死亡及1人輕傷。



事發於當地時間21日下午約2時，以色列一間私營公司的員工正在中部小鎮卡爾米尤瑟夫（Karmei Yosef）一棟私人別墅舉辦泳池派對。現場約有50人參加。

網絡流傳的片段中可以看到，泳池內有數名泳客，當天坑出現時，泳池的水，甚至是救生圈等游泳物品都被快速吸入消失，泳客一開始還反應不過來，以為是活動特別準備的噱頭，但意識到底部出現大洞後，眾人嚇得趕緊逃離游泳池。

Video: sinkhole opens at swimming pool in Karmei Yosef, Israel pic.twitter.com/2ylMlNISp2 — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) July 21, 2022

《以色列時報》引述現場人士稱，「水位突然開始下降，出現了一個洞，並形成一個漩渦，把兩個人捲了進去。」

以色列消防和救援局表示，其中1名34歲男子被拖進水坑，所幸他能自行爬出來，受了一些輕傷，「他坐在泳池外，情緒激動。其頭部和四肢受輕傷，經過現場初步治療，我們將他送往醫院。」

另一名32歲男子則被拖進水坑後失蹤，搜救人員在數小時後，於地面下約15米深洞穴盡頭，找到他的屍體。