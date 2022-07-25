突尼斯舉行擴大總統權力憲法公投　民眾普遍大潑冷水

北非國家突尼斯（Tunisia）7月25日舉行公投，表決是否接受新憲法，擴大總統的權力，惟當地不少民眾憂慮新憲法可能令國家重返獨裁時代，因此在票站開門後，參與投票人數寥寥可數。



半島電視台（al-Jazeera）報道，新憲法由總統賽義德（Kais Saied）推動，他在投票時表示，國民面對一個歷史選擇，由真正的自由、公正和國家尊嚴建立一個新的共和體制。

假如憲法獲得通過，當地政治制度會由目前的混合國會民主制，變成總統集大權於一身。賽義德的支持者認為，新憲法可以精簡政府架構，消除去年引起的政治混亂局面。不過反對派則憂慮，行政、司法及立法三權集中在一個人身上，將會導致國家重回獨裁時代，因此很多民眾已計劃杯葛這場公投。

當地政治分析師Tarek Kahlaoui指出，在新憲法下，總統可以無視國會選舉結果，任命總理人選。

由於賽義德定立的公投規則並沒有設立最低參與人數，意味投票結束後，只要公布點票結果就可以生效。而且在民眾沒有投票意慾及主要政黨的杯葛下，外界相信公投會低票通過。

突尼斯在2011年爆發茉莉花革命，推翻時任總統本阿里（Zine el-Abidine Ben Ali） 政權，國家邁向民主。不過塞義德2019年上台後，他被指抗疫不力、政府貪污腐敗，當地在2021年爆發連場反政府示威。塞義德去年7月25日宣布暫停國會運作，辭退總理，並取消國會議員的豁免起訴權等。