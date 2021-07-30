突尼斯總統任命新內政部長

突尼斯總統賽義德（Kais Saied）7月29日任命加爾薩拉維（Ridha Gharsallaoui），為新內政部長。他曾任總統國家安全顧問。



突尼斯總統府29日晚上發聲明稱，根據憲法第89條，賽義德任命加爾薩拉維為內政部長。加爾薩拉維已宣誓就職。

圖為7月29日突尼斯前總統國家安全顧問加爾薩拉維（右）在總統府宣誓就任內政部長。總統賽義德監誓。（AP）

賽義德在聲明中稱，將尊重法律及公民權利。他同時強調，此前採取的相關緊急措施是為保護國家利益。

新華社29日引述突尼斯媒體稱，加爾薩拉維是情報和反恐領域專家。

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيّد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. #TnPR pic.twitter.com/zj4KXSJiMe — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 29, 2021

突尼斯主要城市7月25日發生大規模遊行示威，抗議政府對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情不力，缺乏有效措施振興經濟以及解決失業問題。示威者要求解散政府和議會，並在部份地區與警員發生衝突。

賽義德25日宣布，根據憲法相關條款，決定解除總理兼內政部長邁希希（Hichem Mechichi）職務，暫停議會活動，並取消所有議員的豁免權。