俄羅斯27日起再削減北溪一號輸氣量一半至20%

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）7月25日表示，由於有第二個渦輪機因維修要停運，將再次大幅削減北溪一號（Nord Stream 1）管道向歐盟供應的天然氣。



Gazprom表示，北溪一號管道另一台渦輪機要暫停運作以便維修，自27日起，輸送天然氣到德國的「北溪一號」管道，輸氣量將不會超過每日3300萬立方米，為管道輸氣量的20%，即目前的供應水平減少一半。

這可能會使歐盟國家在冬季前補充其天然氣儲備變得更加困難。

「北溪一號」管道已連續數週遠低於產能運作，並於7月11日起完全關閉，以進行為期10天的維修工作。

此前，俄羅斯稱因為受西方制裁影響，德國西門子能源公司（Siemens Energy）未能及時交還送往加拿大維修的渦輪機，因而將「北溪一號」的輸氣量減至正常水平的40%。而完成10天維修後，仍然維持40%輸氣量。歐盟指責俄羅斯將能源用作武器。

西門子公司發言人25日對俄羅斯衛星通訊社稱，不認為渦輪機技術維修與Gazprom宣布的出口天然氣減少之間有所聯，「俄羅斯進口海關文件缺乏。需要作為客戶的Gazprom提供文件。」

發言人又指，如果Gazprom提供渦輪機進口海關文件，已在加拿大維修完的渦輪機可以立即運往俄羅斯。