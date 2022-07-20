北溪一號成歐盟天然氣命脈　俄羅斯若斷供會發生什麼事｜新聞背後

俄羅斯連接歐洲的天然氣輸送管道北溪一號將在7月21日完成維修，路透社報道，指俄羅斯會繼續提供天然氣。但若俄羅斯停止供氣，會對歐洲天然氣存量構成威脅，傷害在2022年冬天時浮現。



什麼是Nord Stream北溪一號？

北溪一號連接俄羅斯，自西伯利亞經波羅的海向德國輸送天然氣的管道，於2011年開通。北溪一號年產能為550億立方米，足以覆蓋歐盟約10%的天然氣。

後來俄羅斯再與德國建造一條並行的管道北溪二號，足以將運輸量翻倍。管道已完成進入最後審批階段，但在俄羅斯入侵烏克蘭後審批已凍結。

圖為7月6日，為於德國翁特賴特的Uniper能源公司，一個天然氣儲存設施。（AP）

除北溪外雖然還有其他從俄羅斯輸送天然氣往歐洲的管道，但流量已經下降。烏克蘭在5月停止了其中一條管道運輸，原因指是受俄軍干預所至。另一條名為亞馬爾（Yamal）的管道亦因俄羅斯向波羅實斯制裁已暫停運作。

在烏克蘭戰事爆發前，歐盟從俄羅斯進口了約40%的天然氣，因此僅餘的北溪一號十分重要。

為何北溪一號會停止供氣？

俄羅斯能源公司Gazprom在上周暫停了北溪一號的供氣，進行年度維護。在平常這是一個正常程序，Gazprom會讓工程師檢查安全裝置、供電和火災探測系統等等，以確保正常運作。天然氣在夏天時輸求較少，管道公司一般會趁暑假期間進行年度維護，好讓在冬天時如常運作。

不過歐洲政府擔心維護會成管道關閉的藉口，Gazprom在7月14日時曾致函歐洲表示，受「不可抗力」的理由，預料可能無法履行契約。

在維修開始前，莫斯科已將管道的交付量削減至產能的40%，並歸咎於加拿大的制裁，阻止管道的一台渦輪機返回那裡進行維修。加拿大期後豁免相關制裁，允許北溪管道的渦輪機送回俄羅斯。

圖為7月11日，德國為於盧布明，北溪一號連接德國的地點。（AP）

俄羅斯決定恢復提供天然氣

路透社報道，指俄羅斯會在維護結束後，繼續提供天然氣，不過產量將會減少。報道引述消息未說明會減到甚麼程度，但一般相信會維持維護前，即40%的輸送量。

德國能源監管機構表示，將會持續監測天然氣流量。

另一方面，歐洲官員亦駁斥了渦輪機的解釋，認為這是莫斯科向歐洲施壓並阻止各國在冬季前補充足夠天然氣的藉口，因那台渦輪機原定在9月時才使用，理論不應該成為減產的理由。

目前尚不清楚渦輪機何時到達俄羅斯並安裝，智庫能源情報分析（Energy Intelligence）表示，預計渦輪機可在7月底或8月初運抵，除非莫斯科找到其他理由不安裝讓其無法運作。