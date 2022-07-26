俄媒：普京撐國貨做生招牌？改戴俄製手錶　這國腕上精品不再見

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）多次被拍到佩配戴瑞士製名錶出席公眾場合，惟他近期被發現改為配戴俄羅斯產品。有俄媒讚賞他也以身作則選用國貨，在推動「進口替代」政策時身體力行。



俄羅斯總統普京近期被發現改為佩戴俄製名錶。（圖片來源：Kommersant Style）

俄羅斯Kommersant Style報道稱，普京配戴國產手錶品牌為Petrodvorets Rocket旗下的IPF（Imperial Peterhof Factory），一年只出產40隻，標價為約150萬盧布，即約202,901港元。

它外觀設計走的是「低調奢華」路線，有藍寶石水晶錶面，錶環以黑色蛋白石製成。

還有它特色是纖薄的錶圈、圓形錶帶扣以及形狀獨特的錶耳。此外，黑色錶面上顯示的是阿拉伯數字，而非羅馬數字。

普京持有的名牌手錶收藏品包括百達翡麗Patek Philippe （瑞士）、寶璣Breguet（瑞士）和朗格A. Lange & Söhne（德國）等等。

這位俄羅斯總統不久前才公開「帶貨」。俄媒7月20日稱普京推薦國產「伊萬茶」（Ivan Tea）。

▼俄羅斯的國產「伊萬茶」▼

他同意把這個赫雷諾夫的方案交給農業部長，他並親自認可這種茶，稱「確實，它肯定比可口可樂更有益。」他又指可口可樂（Coca-Cola）「都是化學物質。」

今日俄羅斯（RT）報道，普京7月20日在莫斯科出席會議期間，與伊萬茶製造商工會代表赫雷諾夫（Alexander Khlynov）見面，赫雷諾夫建議政府協助促進本土伊萬茶的生產。

自俄烏戰爭後，西方速食品牌、平價服飾品牌紛紛退出俄國市場，普廷20日表示，如今西方對俄制裁有助於擺脫對西方技術依賴。

報道稱，伊萬茶由柳蘭植物（fireweed plant）的發酵葉片製作而成，是一種具有抗炎作用的天然飲料，含有16種氨基酸，並富有維他命B和C。

自俄烏2月底爆發戰爭後，可口可樂3月已暫停在俄羅斯的業務，6月宣布正式撤出俄市場，在存貨清出後不再生產。當地有飲品商靈機一動，推出山寨版的可樂、雪碧、芬達。

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