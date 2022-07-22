普京推薦飲俄羅斯國產「伊萬茶」　稱「可口可樂都是化學物質」

撰文：成依華
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俄媒7月20日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）推薦國產「伊萬茶」（Ivan Tea），並指可口可樂（Coca-Cola）都是化學物質。在俄烏戰爭爆發後，可口可樂是其中一間停止在俄業務的西方企業。

今日俄羅斯（RT）報道，普京7月20日在莫斯科出席會議期間，與伊萬茶製造商工會代表赫雷諾夫（Alexander Khlynov）見面，赫雷諾夫建議政府協助促進本土伊萬茶的生產。

▼俄羅斯的國產「伊萬茶」▼

普京同意把這個赫雷諾夫的方案交給農業部長，他並親自認可這種茶，稱「確實，它肯定比可口可樂更有益。」他又指可口可樂「都是化學物質。」

報道稱，伊萬茶由柳蘭植物（fireweed plant）的發酵葉片製作而成，是一種具有抗炎作用的天然飲料，含有16種氨基酸，並富有維他命B和C。

自俄烏2月底爆發戰爭後，可口可樂3月已暫停在俄羅斯的業務，6月宣布正式撤出俄市場，在存貨清出後不再生產。當地有飲品商靈機一動，推出山寨版的可樂、雪碧、芬達。

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