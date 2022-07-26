印尼佐科維多多訪華晤習近平　聯合聲明：加快制定雙邊新五年計劃

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）7月25日至26日訪問中國，成為北京冬奧後首位訪華的外國元首，並在26日會晤中國國家主席習近平。中國外交部在會後公布兩國元首會晤聯合新聞聲明，內容談到兩人在親切友好氣氛中舉行會談，達成一系列重要共識，又指雙方將加快制定雙邊關係發展新的五年行動計劃。



聯合新聞聲明全文如下：

一、應中華人民共和國主席習近平邀請，印度尼西亞共和國總統佐科·維多多於2022年7月25日至26日訪問中國。

二、訪問期間，習近平主席同佐科總統在親切友好氣氛中舉行會談，雙方就中印尼關係及共同關心的國際地區問題全面深入交換意見，達成一系列重要共識。中國國務院總理李克強同佐科總統進行了會見。

三、兩國元首積極評價兩國合作抗擊新冠疫情和經濟復甦發展成就。印尼預祝中國共產黨第二十次全國代表大會圓滿成功，引領中國向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。中國預祝印尼順利實現2045年建國百年成為發達國家的目標。

四、兩國元首認為，中印尼全面戰略夥伴關係自2013年建立以來保持強勁發展勢頭。特別是近年來，面對百年變局和世紀疫情，兩國構建了政治、經濟、人文、海上合作「四輪驅動」的雙邊關係新格局，弘揚了發展中大國攜手抗疫、共同發展的團結精神和夥伴關係。

五、兩國元首認為，中印尼關係具有重大戰略意義和深遠全球影響，同意確立共建中印尼命運共同體的大方向，打造發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒。兩國元首指定兩國外長進一步探討命運共同體的要素和原則。

圖為中國外長王毅（左）2022年7月12日印尼總統佐科維多多（Joko Widodo，右）在雅加達會晤。（AP）

六、雙方將加快制定雙邊關係發展新的五年行動計劃，以元首共識為戰略指引，依託中印尼高級別對話合作機制及其他現有雙邊對話機制平台，統籌各領域務實合作，加強區域和多邊戰略協作，更好地提升兩國人民福祉，為維護地區和平穩定、捍衛全球公平正義體現更大責任擔當。

七、雙方肯定近年來雙邊貿易合作取得的重大進展，強調致力於提升雙邊貿易規模。

八、雙方將深化高質量共建「一帶一路」和「全球海洋支點」合作，如期建成雅萬高鐵這一首要旗艦項目，打造「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等新旗艦項目。

九、雙方將擴大發展融資合作，加強農業、減貧、糧食安全等領域合作，培育綠色發展、數字經濟等新增長點，在雙邊和地區層面打造落實全球發展倡議亮點工程，加快實現可持續發展目標。

十、雙方將加快恢復包括印尼留學生返華復學在內的人員往來，增加直航航班，密切教育、旅遊、青年、地方等領域合作。雙方將加強疫苗與基因聯合研發和生產合作，助力印尼打造區域疫苗中心。

十一、雙方將加強海洋領域各對口部門溝通，強化製度化安排，實施好海上合作基金項目，開展好印尼「國家魚倉」項目等漁業合作，深挖海洋經濟潛力。

十二、雙方將落實好中國東盟建立對話關係30週年紀念峰會共識，弘揚開放的區域主義，強化致力於和平、安全、繁榮和可持續發展的中國東盟全面戰略夥伴關係。中方重申支持東盟在區域架構中的中心地位，支持印尼當好2023年東盟輪值主席國。雙方將推動「一帶一路」倡議同東盟印太展望開展互利合作，推進全球發展倡議重點領域同展望優先領域協同增效，助力落實東盟印太展望。

十三、雙方將致力於強化多邊主義。印尼重視全球安全倡議，願同中方共同通過對話和外交途徑維護和平與穩定。中方支持印尼當好二十國集團東道主，期待二十國集團領導人峰會圓滿成功。雙方支持實現布特拉加亞願景，推動2040年建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。中方讚賞印尼參與「金磚＋」會議，歡迎印尼繼續開展相關合作。

十四、訪問期間，雙方續簽了「一帶一路」與「全球海洋支點」構想合作諒解備忘錄，簽署了疫苗與基因聯合研究、綠色發展、信息互換和執法、網絡安全能力建設、海洋、印尼菠蘿輸華等領域合作文件。

十五、佐科總統感謝習近平主席以及中國政府和人民給予的熱情友好接待，邀請習近平主席赴印尼出席二十國集團巴厘島峰會。習近平主席表示感謝並預祝峰會圓滿成功。