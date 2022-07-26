中國印尼元首會晤達一系列共識　佐科維多多邀習近平出席G20峰會

中國國家主席習近平7月26日下午在北京釣魚台國賓館同印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）舉行會談。中國外交部指，兩國元首在親切友好的氣氛中，就中印尼關係以及雙方共同關心的國際地區問題全面深入交換了意見，達成一系列重要共識。兩國元首又就烏克蘭危機等問題交換意見。雙方也續簽了「一帶一路」與「全球海洋支點」構想合作諒解備忘錄。



彭博社（Bloomberg）報道，佐科維多多邀請習近平出席11月在印尼舉行的二十國集團（G20）領導人峰會，但也指習近平未有明確回應。據中方聲明，習近平稱中方全力支持印尼主持召開G20領導人峇厘島峰會，願同印尼加強協調配合，確保峰會取得圓滿成功。

▼佐科維多多在Facebook發布與習近平會面時的片段▼

北京冬奧後首位訪華外國元首

據中國外交部稱，習近平談到佐科維多多是北京冬奧會後中方接待的首位外國元首，充分體現雙方對發展中印尼關係的高度重視。

他稱「近年來，在我們共同引領下，中印尼關係蓬勃發展，彰顯強勁韌性和活力」，又指雙方戰略互信日益鞏固，政治、經濟、人文、海上合作「四輪驅動」合作格局不斷深化，在維護地區和平穩定、促進世界團結合作方面展現擔當，積極有為，樹立了發展中大國聯合自強、互利共贏的典範。

習近平指，事實證明，發展好中印尼關係不僅符合兩國共同長遠利益，也在地區和全球層面產生積極深遠影響，當前，中國人民正向着全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進，印尼人民也正為實現2045年建國百年目標積極打拼，「我願同你一道，繼續從戰略高度和長遠角度引領中印尼關係行穩致遠，更好造福兩國人民，為地區和世界和平穩定作出更大貢獻。」

印尼總統佐科維多多（左）2022年7月26日在北京會見中國國家主席習近平（FB@Presiden Joko Widodo）

習近平：推動高質量共建「一帶一路」

習近平指中國和印尼發展階段相似，共同利益相連，理念道路相通，前途命運攸關，構建中印尼命運共同體是兩國人民的共同心聲和普遍期待，很高興雙方確立了共建命運共同體這一大方向。

他稱中方願同印尼以此為統領，鞏固戰略互信，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，堅定支持彼此探索符合本國國情的發展道路，堅定支持對方發展經濟、提高人民生活水平，雙方要推動高質量共建「一帶一路」合作不斷走向深入，結出更多碩果，力爭如期高質量建成雅萬高鐵，實施好「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重大合作項目，中方將繼續全力支持印尼建設區域疫苗生產中心，密切公共衛生合作，願繼續擴大進口印尼大宗商品和優質農副產品，中方願積極參與建設印尼新首都和北加里曼丹工業園，擴大發展融資合作，在數字經濟、綠色發展等領域培育新增長點。

印尼總統佐科維多多（左）2022年7月25日在印尼首都雅加達出發訪華（AP）

踐行真正多邊主義

習近平指，當前世界之變正以前所未有的方式展開，中印尼要同舟共濟，展現發展中大國責任擔當，踐行真正的多邊主義，堅持開放的區域主義，為推進全球治理提供東方智慧，貢獻亞洲力量。

他談到中方全力支持印尼主持召開二十國集團（G20）領導人峇厘島峰會，願同印尼加強協調配合，確保峰會取得圓滿成功，中方也將全力支持印尼當好明年東盟輪值主席國，願同東盟加強團結協作，聚焦「五大家園」建設，不斷釋放中國東盟全面戰略夥伴關係新動能，中方歡迎印尼繼續積極參與「金磚+」合作，讚賞印尼支持和重視全球發展倡議和全球安全倡議，願同印尼就此加強溝通合作。

佐科維多多訪華：除了會晤習近平外，佐科維多多（左）2022年7月26日也有與中國國務院總理李克強（右）會面（AP）

佐科維多多：願加強全面戰略夥伴關係

據中國外交部稱，佐科維多多表示，謹預祝中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功，相信在習近平主席堅強領導下，中國未來將取得更大成就。

他指印尼和中國是全面戰略夥伴，確立了共建命運共同體的重要目標，彼此合作是互利共贏的，不僅給兩國人民帶來福祉，也為地區和世界和平與發展作出重要貢獻，在當前充滿不確定性的國際形勢下，印尼和中國的良好合作體現了雙方關係的戰略性，對地區和世界都是正能量。

他稱印尼願同中方一道，不斷深化兩國全面戰略夥伴關係，為促進地區和平和全球發展作出更大貢獻，印尼欽佩中國在扶貧方面取得的傑出成就，願借鑑中方成功經驗，歡迎中方積極參與印尼新首都和北加里曼丹綠色工業園建設，加強「全球海洋支點」構想同共建「一帶一路」倡議戰略對接，深化投資、技術、疫苗、醫療衛生等領域合作。

他又指雅萬高鐵是印尼快速發展的象徵，印尼願同中方共同努力，確保雅萬高鐵按時竣工運行，使其成為兩國友誼的又一豐碑，感謝中方支持印尼做好二十國集團主席國工作，印尼願同中方密切協調，推動二十國集團領導人峇厘島峰會取得成功，作為明年東盟輪值主席國，印尼願為東盟同中國關係發展作出積極努力。

就烏克蘭危機等問題交換意見

外交部指，兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換意見，認為國際社會應該為勸和促談創造條件，為烏克蘭局勢緩和降溫、穩定全球經濟秩序發揮建設性作用，共同維護好來之不易的地區和平穩定局面。

雙方發表《中華人民共和國和印度尼西亞共和國兩國元首會晤聯合新聞聲明》並簽署關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄以及疫苗、綠色發展、網絡安全、海洋等領域合作文件。