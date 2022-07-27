俄羅斯退出國際太空站　美俄太空競賽再臨？

俄羅斯7月26日表示，將於2024年退出國際太空站合作計劃，自行建設太空站。這不是俄羅斯第一次表示退出，美國太空總署（NASA）指未收到俄方的正式通知，但鑑於美俄關係持續緊張，這退出決定將改變冷戰以來的太空合作模式。



美國與前蘇聯在冷戰期間展開了太空競賽，在冷戰結束後，雙方握手共同開展太空事業，在1998年發射建造的國際太空站是其中一個重要標誌。今天的國際太空站有美俄，歐洲、日本及加拿大的共同參與，但任務仍由美俄主導。

圖為2021年4月，美國SpaceX發射可回收火箭前往國際太空站。（AP）

俄羅斯的退出被認為是出於政治理由，俄羅斯入侵烏克蘭後，遭歐美實施制裁。歐美多國持續向烏克蘭提供援助，抗擊俄羅斯入侵，惹俄方不滿。俄羅斯曾表示制裁會影響雙方在太空站的合作，可能讓「太空站直接墜毀」。儘管最近雙方還是按原定計劃，讓雙方的太空船接載太空站工作人員往返地球。

國家航天集團新任主席鮑里索夫（Yury Borisov）表示，已做出了在2024年之後離開太空站的決定，並表示將準備建造屬於俄羅斯的軌道太空站。美國國務院同日發表聲明，對俄羅斯的決定感到遺憾。

是宣傳還是真實？

俄羅斯的退出會對國際太空站未來營運帶來影響，國際太空站預期可營運至2030年甚至更久，但美俄雙方均掌握太空站上的關鍵技術。如美國提供電源，俄羅斯提供推進器，缺少任意一方的支援都會讓太空站無法正常運作。

不過，非牟利機構，行星協會（Planetary Society）首席倡導者兼高級太空政策顧問德雷爾（Casey Dreier）表示，這可能僅是一個面向國內的公關宣傳，而非真正的中斷與美國合作太空站計劃：「退出空間站有一個正式的程序，NASA還未有收到正式的聲明。」

圖為2021年6月，俄羅斯太空人員在際太空站外更換電池。（AP）

「我認為這可能僅是公關舉措，透過告訴普京讓俄羅斯建設屬於自己的太空站，用以展示俄羅斯實力。」「這都可能會改變，我們曾聽過俄羅斯航太前負責人羅戈津（Dmitry Rogozin）這麼說，現在我們有鮑里索夫這樣說，這不是一個新東西。」

建設太空站需要龐大的資金支持，美國NASA太空任務長期以來苦於預算不足，無法展開更多的探索任務。加入商業投資，建造有企業參與的太空站是節省成本的其中一個方法，與多國合作發展是另一個方法。

因此即使俄羅斯脫離國際太空站而建造屬於自己的太空站，亦將面臨同一問題。而未來即使發展成新的太空競賽，模式亦將與冷戰時期不一樣。俄羅斯會有意與中國共同發展，美國則會聯合歐洲及盟友發展，並加入民間企業提供支持。