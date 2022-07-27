俄羅斯宣布退出僅是煙幕？　有技術但預算不足難以自建太空站

俄羅斯宣布將2024年退出國際太空站合作計劃，自行建設太空站。但美國太空總署（NASA）表示未收到俄方的正式通知，且有專家質疑這只是對國內宣傳，並非真正退出。因為發展太空事業需要龐大資金，並不是僅靠國家的雄心勃勃想法或技術就能輕易成事。



NASA在2022年財政年度，獲批240億的財政預算，其中11億用作發展研究，低於NASA申請批核的14.25億美元預算。太空技術任務局副局長魯伊特（Jim Reuter），在4月舉行的國家科學院太空技術產業圓桌會議（STIGUR）上表示：「這對我們來說是個不錯的預算，但仍充滿挑戰。」

魯伊特沒有在會上說明預算減少會具體影響甚麼項目，但稱NASA將無法在2022 財政年度展開新的研究項目，各項新計劃都推到了2023財年才開始。

圖為2017年3月，正在建造的韋伯太空望遠鏡。韋伯望遠鏡嚴重超支，進度大幅拖後，一度恐怕胎死腹中。（AP）

美國在1960年代，在冷戰時期與前蘇聯的太空競賽中積極投資太空事業，投入的太空開發資金達到高峰。但取得登月成功後，預算持續減少，若以通貨膨脹進行調整，今天NASA獲得的財政預算是當年的三分之一左右。

這由於發展太空事業往往高風險、低回報，且很多屬於單純的科學研究未能商業化。如正在運作的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）一度嚴重超支，引起對外界對NASA項目管理的質疑。以致政府傾向投放資金在其他民生項目，以求解決「地球上的問題」而非「宇宙中的虛無縹緲」。

儘管有指太空的科學研究對人類及科學上有長足發展，且可關乎人類存亡——發現與應對近地小行星撞擊地球的可能。

圖為1969年7月，美國成功登月，象徵了美國太空競賽中的勝利，但亦自此美國NASA每年預算大幅降低。（AP）

長久以來，美國政府一直對投資航天活動缺乏動力。前特朗普（Donald Trump）才就考慮完全終止對太空站的資助進行研究，希望節省聯邦開支。

俄羅斯航天局正面臨同樣的問題：2021年普京（Vladimir Putin）計劃在未來３年削減航天活動的資金。俄羅斯航天局2022年預算為2100億盧布（約35億美元），較2021年減少400億盧布。降幅最大的是「製造技術」和「發射場開發」等領域，「科學研究與開發」的資金即在未來數天完全歸零。

若計劃不變，俄羅斯要自行發展太空站將極為困難。儘管俄羅斯掌握發射及建造太空站的技術，但單純的缺乏資金將讓他們無法輕易成事。俄羅斯同時缺乏如美國SpaceX的民間企業參與太空研究，建造新太空站並不是僅靠普京的指令就能建成。