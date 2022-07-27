秋葉原殺人案兇手14年後才伏法　殺害安倍晉三的槍手會遭判死嗎？

秋葉原隨機殺人事件，兇手加藤智大在7月26日伏法，執行死刑。事件距今天14年，加藤在最高法院確定死刑後至今亦已7年。14年過去，似乎大家已忘記了秋葉原曾發生了慘案，直到一名男子因怨恨一個宗教，擊斃了似乎與其無直接關係的前首相安倍晉三為止。



加藤智大在2008年6月8日，駕駛着貨車闖入了秋葉原的步行專用區，撞倒了數人後，下車拿刀隨機襲擊，造成7人死亡，10人受傷。14年過去，加藤終於由法務大臣簽署執行死刑。

日本判處死刑的案件往往審理需時，而即使判處了死刑，由死刑定讞至正式執行，往往相差數年甚至數十年之久。

圖為2011年1月，秋葉原步行街。2008年6月，兇手加藤智大駕駛貨車至同地點，撞倒數人後持刀下車襲擊，造成7死10傷。（AP）

前首相安倍晉三在7月8日遭到槍擊身亡，疑犯山上徹也當場被捕。在人證與物證俱在的情況下，山上沒有冤枉殺人的可能。但是在日本的司法制度下，山上即使被判死刑，由判決到執行，同樣可以需要十數年之久，屆時人們也大概忘記曾發生了這樣的一回事。

現時山上正接受精神鑑定，以判定其是否擁有負上刑事責任的能力。山上對統一教有明確的恨意，獨自在網上尋找學習自製槍械的方法，並不只一次想尋找統一教報復，但因一些不幸的關連和原因才把怨恨發洩在安倍身上。外界一般認為，這已足已證明他並非患上精神疾患，可負上刑責。

「殺1人」可能不會判死

在日本雖然謀殺是死刑的裁決基準之一，但大部分情況之下，殺1人不一定會判處死刑。而即使在初審被判死刑，在二審或最高法院亦可能被推翻。

例如2009年松戶女子大學生殺人案，及2014年神戶小１女生殺人案事件中，疑兇均殘酷地殺害對方：前者是先姦後殺、後者是殺害後擲取器官再棄置。兩宗案件在一審均判死刑，但在二審時已推翻死刑，改判無期徒刑。

圖為7月8日，奈良安倍被槍擊現場。警察在現場搜證後清理現場。（AP）

2017年千葉小學生殺人案也是典型一例，兇手為學童保護者協會會長，卻殺害了年僅9歲的小學生，並一直企圖掩飾案件至揭發被捕。案件引起了社會極大關注，死者家屬及支援團體發起聯簽，獲得100萬人簽署要求將兇手處以極刑，但法院裁決兇手無期徒刑，而非死刑。

因此山上可能只會被判無期徒刑，或即使被判死刑，也可能是超過十年後才伏法。