安倍晉三｜傳疑兇山上徹也母稱對統一教感歉意：抱歉害教會受批評

日本前首相安倍晉三7月8日遇刺身亡後，41歲槍手山上徹也當場被捕。山上徹也供稱因不滿母親篤信的宗教團體「統一教」而遷怒安倍晉三，據日媒報道，他的母親向警方稱「對統一教深感抱歉」，認為是給對方帶來麻煩，這番言論在當地再引起爭議。



日本警方和檢察機關正對山上徹也的母親展開調查，據日本放送協會（NHK）22日報道，她向調查人員表示在這次事件中，對於害到教會遭社會抨擊感到抱歉。

日媒指，不少日本網民抨擊此番言論，認為是「搞錯對象」、「走火入魔」等。當地媒體之前也曾報道，山上徹也的母親在案發後曾表示，要向安倍晉三家屬道歉，但仍想繼續信統一教。

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據日媒7月13日引述負責有關調查的消息人士指，山上徹也的母親在90年代入教後，曾為向統一教捐款而賣地、賣樓，捐款總額達到1億日圓（若以現時匯率計算，為約572萬港元），及後導致自己破產。

山上徹也不滿母親篤信教會，就連親屬的土地也擅自賣掉，導致家庭生活變得亂七八糟，結果他本來計劃襲擊該教會的高層，但發現難度高，之後改為計劃攻擊安倍晉三，認為他與該教會關係密切。

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