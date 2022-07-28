日本發生罕見人猴大戰　打開蚊窗闖民居　山口市50多人受傷

日本山口市近日出現多宗野猴襲擊事件，超過50人受傷。當地傳媒報道，有居民甚至看見野猴從窗外嘗試打開蚊窗，部分人被闖進屋內的猴子抓傷。當局已成功抓獲一隻野猴，但襲擊仍持續。



事發7月近日，山口市近數星期出現多宗野猴襲擊事件。數十名居民報告指遭到突然闖入的猴子抓傷，受傷年齡由小孩至老人皆有，大部分均是手腳被抓傷，也有部分遭野猴咬傷，但所幸傷勢輕微。

由於傷者數持續增加，當局一度要求居民緊閉窗戶，防止野猴闖進屋內，並派出人員進行搜捕，並成功撲殺其中一隻兇暴野猴，但襲擊次數仍在上升中。截至7月27日，受傷人數已達到58人。

圖為7月23日，有市民拍攝到有猴子正嘗試打開蚊窗，闖進屋內。（山口朝日放送截圖）

圖為7月26日，有市民拍攝到有猴子正嘗試闖進屋內。（山口朝日放送截圖）

有受傷居民表示，他當時在廚房打開雪櫃，突然窗外跳進一隻猴子，從背後抓傷了他，並瞬速逃跑。他原本以為只用蚊窗就能防止猴子進來，誰知猴子打開了蚊窗。

有野生動物專家認為，雖然猴子居所與人群生活接近，但類似襲擊事件可謂絕無僅有。山口市政府亦表示，從未見過如此的事件。

有被襲擊居民指出，往年有猴子闖進民居偷食物並不奇怪，但這次猴子似乎不是為食物而來，闖進來襲擊完人後隨即揚長而去，對屋內和田裏的食物沒興趣。

當局設下的陷阱似乎未能捕獲闖入民居的野猴，因此已決定為警察配備麻醉槍，加強搜捕。