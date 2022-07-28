猴痘｜98%患者均是男性　世衛呼籲同性戀者：減少性伴侶數量

全球猴痘病例持續增加，且絕大部分為男性患者。世界衛生組織呼籲男同性戀和雙性戀者應減少性伴侶的數量，保護自己免受猴痘感染，減少病毒傳播。



新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發表最新研究，指有98%的猴痘確診者均為男同志或雙性戀男性，有95%的病例經由性行為傳播。

世衛組織7月27日表示，與男性發生性關係的男性是目前感染風險最高的群組，絕大部分病例均是男性。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，保護自己免於猴痘感染的最佳方法，是「降低接觸風險」。

圖為7月26日，美國紐約一間醫療中心，正為需要人士接種天花疫苗。（AP）

「現時特別對於男男性行為者而言，應該減少你們的性伴侶數量，重新考慮與新伴侶的性行為，並與任何新伴侶交換聯繫資料，以便在必要時聯絡進行後續追蹤。」

世衛首席猴痘專家劉易斯（Rosamund Lewis）指出，對猴痘患者進行隔離非常重要，可保護他們家人及避免傳播病毒予其他人。

世衛表示全球已有78個國家向世衛通報猴痘確診病例，累計逾1.8萬宗，有70%的病例發生在歐洲。有10%的患者需要住院，並在非洲造成最少5人死亡。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，美國46個州、華盛頓特區和波多黎各報告了超過3,500例猴痘病例。CDC指大多數感染猴痘的人會在兩到四個星期內康復，但因病毒會引起皮疹，並可能會蔓延全身，造成嚴重痛楚。