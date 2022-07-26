猴痘｜中疾控專家：傳入中港澳只是時間問題　但不會大規模流行

7月23日，世界衛生組織（WHO）宣布猴痘（Monkeypox）為「國際關注的突發公共衛生事件」，為世衛向全球發出的最高等級的公共衛生警報。

昨日（25日），中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在微博發文解讀猴痘，並提到猴痘傳入中港澳只是時間問題，但受其傳播方式所限，猴痘並不會如新冠肺炎般在國內造成大規模流行。



吳尊友介紹，造成猴痘傳播的主要傳染源為感染猴痘病毒的囓齒類動物和靈長類動物，包括猴、黑猩猩、人類等。病毒會經過黏膜和破損的皮膚侵入人體。人類主要通過接觸感染動物病變滲出物、血液、其它體液，或被感染動物咬傷、抓傷而感染。

人與人之間主要通過密切接觸傳播，接觸被病毒污染的物品也有可能感染，還可通過胎盤垂直傳播。飛沫傳播尚待進一步證實，但猴痘病毒是不會通過氣溶膠傳播。

猴痘的潛伏期為5至21天，多為6至13天。感染者的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為臉部和身體大範圍皮疹。猴痘為自限性疾病，多數感染者會在幾周內康復，嚴重病例常見於年幼兒童、免疫功能低下人群，或可引致死亡。

圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

一項歷史數據綜合分析顯示，猴痘的病死率約為8.7%。2022年報告猴痘病例的病死率約為0.03%，且報告5宗死亡病例均在非洲。

吳尊友指出，從本次猴痘在歐美國家波及的人群和傳播方式來看，猴痘傳入中國大陸、香港和澳門，只是時間問題。他推測，大陸最早受到猴痘疫情襲擊的極有可能會是男男性行為人群，然後再向其他人群擴散。

由於傳播方式限制，猴痘病毒的傳播速度、波及的人群範圍遠遠不及新冠病毒，因此猴痘疫情不會在大陸造成大規模流行。

吳尊友提醒，要預防猴痘，一要避免與感染的動物接觸，二要盡可能不要與感染者直接接觸。值得一提的是，既往接種過天花疫苗者對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力；既往在非洲猴痘流行區的研究顯示，天花疫苗對於猴痘的預防效果約在85%。