猴痘｜日本出現第2宗確診　澳洲列全國重大傳染病事件

澳洲7月28日把猴痘（Monkeypox）列為全國重大傳染病事件（Communicable Disease Incident of National Significance）之際，日本出現第2名受感染人士。



澳洲

根據首席醫療官凱利（Paul Kelly）發表的聲明，全國迄今累計44宗病例，當中大多從境外回國。

凱利稱，儘管已宣布猴痘為全國重大傳染病事件，但其危害遠低於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），未有任何國家報告猴痘有死亡病例，且傳播力亦低得多。

日本

東京都一名有外遊記錄的30多歲男子確認感染猴痘，這是國內第2宗病例。

根據共同社，患者確診前曾前往北美和中美地區，27日檢測對病毒呈陽性反應，有出現頭痛、肌肉痛、倦怠和口腔黏膜疹等病徵。他與日本首宗病例患者無接觸。

美國

紐約市衞生局長瓦桑（Ashwin Vasan）26日致函世界衛生組織（WHO），呼籲世衛立即採取行動，為猴痘重新命名。

信中寫道：「對有色人種社區來說，像這樣的術語植根於種族主義歷史，令（這些）人感到痛苦。」瓦桑還說，「猴痘」是用詞不當，這個病毒並非源自猴子。

瓦桑在Twitter稱，他們愈來愈擔心圍繞猴痘病毒的訊息或對弱勢社群產生污名化的影響。