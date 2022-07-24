猴痘｜感染2週「痛不可忍」　這裏皮疹潰瘍　病人放聲尖叫

一名出身瑞典、現居紐約的39歲男子柯恩（Sebastian Köhn）表示，他7月感染猴痘後先是發燒、淋巴結腫大，篩檢結果還沒出爐皮疹就蔓延全身，在高峰期至少有50處皮膚病變與蕁麻疹，肛門直腸的皮疹潰瘍變成開放性傷口，如廁、洗澡都讓他痛苦到大聲尖叫，加上治療過程頻頻碰壁，他形容這2週簡直像是活在地獄。



柯恩接受《衛報》採訪表示，他6月底和數名男性發生性行為約一週後，7月1日出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴結腫大到超出喉嚨5公分。

男子揭2週猴痘地獄的經歷，更指身體這部位潰瘍令他痛得尖叫。

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住在布魯克林的柯恩從事的是性健康、生殖健康與權利方面的慈善事業，所以他在猴痘爆發初期便持續關注，6月23日預約接種猴痘疫苗失敗。

柯恩症狀出現2天後，肛門直腸長出皮疹，起初只是刺痛發癢，他自認沒有任何潛在疾病，卻沒想到後來病況越來越糟。他去急診篩檢時因為缺乏確診證明，院方只給了他止痛藥，但回家後皮疹蔓延到頭、手、腳等全身50多處，發展成丘疹水泡，最後破裂結痂。他自嘲地說，「諷刺的是，我唯一沒有病變的地方就是陰莖。」

隔天，他被通知確診淋病，但沒有關於猴痘的消息。柯恩說，後來他頸部以下全身起了蕁麻疹，加上原本的皮疹，讓他晚上皮膚搔癢到失眠，另外也有頭痛、手指與肩膀關節痛，小腿脛骨出現奇怪的劇痛，讓他痛得站不起來。肛門直腸的病變加劇，變成開放性傷口，上廁所時都會痛到大聲尖叫，洗澡也極其痛苦，洗一次都要花上2小時。

柯恩篩檢後第4天終於接到緊急護理中心的電話，通知他確診猴痘，但此外沒有給予多餘的協助，他一邊尋求抗病毒藥時，喉嚨扁桃腺也開始出現白色膿液，急診室診斷是細菌性扁桃腺炎，只願意開給他抗生素。最終他被哥倫比亞大學醫學中心診所邀請進行藥物測試，才拿到了用於治療猴痘的TPOXX抗病毒藥。

服藥搭配高脂肪飲食，幾天後柯恩病情好轉，而他也終於在出現症狀約2週、開始服藥2天後的7月13日接到美國衛生部密切接觸者電訪，對方表示他可能在6月26日接觸猴痘病毒，他回答自己早已確診，衛生部人員開始詢問他的病況，通話半小時後對方說，「好的，謝謝你撥空，祝你早日康復」，就掛上電話了。

柯恩不滿地說，整個事件就是一個「巨大的失敗」，不應該在猴痘疫情爆發2個半月後仍被允許發生，他在性健康領域從業很長一段時間，但他無法想像其他人是否能像他一樣尋求需要的醫療支持，或只是待在家裏忍受痛苦，「我很擔心，如果我們還沒跨過這個難關，那它將成為另一種流行病。」

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