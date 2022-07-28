疫情｜患哮喘抵抗力更強？某些人天生有防禦力　但人數正在減少

新冠肺炎疫情持續，在美國已有七成的國民最少染疫一次，還未感染的人已成少數。他們部分已完成接種疫苗，變種病毒因感染力更強突破了免疫力。但還是有一些人憑着天生有着抵抗力，或因後天發生某些事而增強了抵抗力，至今未受感染。雖然未知這些抵抗力最終能堅持多久，科學家仍正觀察這些數字的變化。



美國白宮在7月21日表示，美國已有七成的國民，最少感染過一次的新冠肺炎。而華盛頓大學在6月發表的一份研究報告指出，根據追蹤的25.7萬名患者中，有12%的人在4月再度感染新冠肺炎，而有1%是感染了超過3次或以上。

隨着病毒不斷變種，讓已染疫的人士再感染的機率正在增加，同時亦讓未曾感染病毒的人數逐步減少。過去科學家一直研究為部分人對新冠病毒的抵抗力——即使他們未注射疫苗仍特別強，並發現了一些玄機。

圖為2022年2月，一間美國羅德島州的幼稚園。學生和教師正戴着口罩上課。（AP）

天生抵抗力更強

例如某些人天生會抑制一種名為ACE2受體，這受體在新冠病毒進入人體細胞有關鍵作用，若受體被抑制，會降低病毒入侵風險。又或是某些人天生會增強一種名為OAS1的基因表達，這會影響對病毒感染的先天免疫反應，基因表達力更強的人同可降低新冠病毒的感染風險。

曾染其他冠狀病毒

還有一種防禦來自之前的感染，新冠病毒是冠狀病毒家族的一員，冠狀病毒其他成員亦會造成上呼吸道的疾病。一些人在感染，並治癒感冒後，身體會產生對抗冠狀病毒的抵抗力。一些研究已表明，反復接觸病毒或偶爾染上感冒的人，可能會對新冠病毒產生一定保護力。

研究指出人體內的T細胞，會把新冠病毒當成其他已認識的冠狀病毒，產生抗體，中和新冠病毒。因此這些人即使遭受感染，亦可能只會造成輕症甚至完全不發病。

研究論文中寫道，中和抗體是預防感染的關鍵，而T細胞是終止感染和調節感染後發病嚴重程度的關鍵。這代表T細胞可能因快速反應令病毒入侵細胞前已遭消滅。

圖為7月27日，拜登染疫後痊癒在白宮召開記者會，告知已康復。拜登已注射4劑新冠疫苗。（AP）

哮喘降低病毒入侵力

另一個會降低感染風險的因子，可能是哮喘。在疫情初期，哮喘被認為是導致重症的風險因素，但經研究後表明，患有過敏症如哮喘等疾病的人，反而對新冠肺炎有一定抵抗作用。

研究指出這是由於患上過敏症的會令氣管細胞表面的ACE2受體減少，使病毒更難進入細胞，間接提升了抵抗能力。

不過，隨着病毒持續變種，變得更具感染力，同時當身邊有更多攜帶病毒的人，增加暴露次數時，受感染的風險仍會增加。特別是Omicron BA.5亞型變種的出現，這變種已被證實可以突破免疫防禦，讓之前染疫的人再度感染，因此不可避免地會讓這些「天生有防禦力」的人帶來壓力。

且這些都不會與接種疫苗可帶來更大的防禦，及預防重症帶來衝突。因此專家仍會建議人們接種疫苗，接種加強劑。