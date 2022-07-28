疫情｜日本研究指BA.2.75傳染力強3倍　可取代BA.5成主流病毒株

日本陸續出現Omicron變種BA.2.75亞型新冠病毒，專家表示病毒可能已在東京都內廣泛傳播，且似乎新亞型變種的傳染能力更強，有可能直接取代BA.5成為主流病毒。



BA.2.75是Omicron BA.2發展變異而成的新亞種，相比BA.2，BA.2.75有多9個的突變，其中一個氨基酸突變被指有機會增加其免疫脫逸能力。京都大學分析研究指出，BA.2.75感染力比過往所有的Omicron病毒株要強。

試算指出，目前全日本BA.2.75應佔新增感染者的0.61%左右，若一天新增3萬個新症，當中184人會感染BA.2.75病毒。

圖為7月27日，日本東京，人們正在穿梭一條馬路。BA.2.75變種株的感染近日在日本持續擴大。（AP）

京都大學西浦博教授指出，病毒可能已在東京都內廣泛傳播。參考印度經驗，在第7波疫情結束前，BA.2.75將取代現有毒株成為主流。BA.2.75於6月首次在印度被發現，病毒開始在印度也開始持續擴散，逐漸取代BA.5病毒株。

厚生勞動省在專家會議中引述美國阿肯色州立大學的研究表示，BA.2.75在印度的傳播速度比BA.5還要快3.24倍，且從病毒結構看來，BA.2.75更容易引發突破免疫感染與再度感染。