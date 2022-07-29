習近平與拜登通話　中方稱坦誠深入　美方聲明不見「這一點」

中國中央電視台報道中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）的通話，總結稱兩人都認為，他們之間的通話坦誠深入，同意保持聯繫。



報道稱：「兩國元首認為，這次通話坦誠深入，雙方同意保持聯繫。」

據悉，兩國領導人則成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。

兩人於美東時間7月28日早上8時33分（香港時間28日晚上8時33分）開始通話，通話於美東時間28日早上10時50分結束（香港時間28日晚上10時50分），這是兩人第五度對話。

美聯社7月28日稱，拜登與習近平通話後，一名美國高官指，拜登與習近平正尋求親身會晤。

英媒7月29日稱，一名美國高官表示，拜登和習近平沒在通話中談及美國是否有可能撤銷對部分中國產品加徵的關稅。

美國總統拜登於2021年11月15日在華盛頓特區的白宮羅斯福廳參加與國家主席習近平的視像會議。（Getty Images）

中方聲明內容

他們就中美關係以及雙方關心的問題進行坦率溝通和交流。中國外交部發聲明指，拜登在通話期間重申，美方不支持台灣獨立。習近平提及台灣問題時指，民意不可違，玩火必自焚。

習近平強調，從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導。他指雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通渠道，推動雙方合作。

習近平指，當前全球經濟形勢充滿挑戰，中美應就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。他指違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。他說雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平重點闡述中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。他指中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間。他稱中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點。他說美方應言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

習近平表示，當前世界動蕩和變革兩種趨勢持續演進，發展和安全兩大赤字不斷凸顯，面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用，維護世界和平安全，促進全球發展繁榮。他指這是中美兩個大國職責所在。

美國總統拜登一度染疫，其後康復，不久即須中國國家主席習近平通話。2022年7月27日拜登在華盛頓白宮玫瑰園發表演講後離開時揮手致意。拜登在26日及晚和27日再次檢測病毒得出陰性結果後結束隔離。 （AP）

美方聲明內容

拜登表示，他願重申，美國的一個中國政策沒改變也不會改變，美方不支持台灣獨立。他指當今世界正處於一個關鍵時期，美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民，美方希望與中方保持暢通對話，增進互相了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域展開合作，同時妥善管控分歧。

兩國元首還就包括烏克蘭危機在內的議題交換意見，習近平重申中方原則立場。兩國元首認為，這次通話坦誠深入，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。

白宮7月28日發聲明指，拜登在通話期間強調，在台灣問題上，美國的政策沒改變，美國強烈反對單方面改變現狀，或損害台海和平穩定的行為。

中國外交部發布的聲明指，拜登在通話期間表示，他願重申，美國的一個中國政策沒改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。但白宮聲明沒提及這一點。

討論氣候及衛生等

白宮的聲明稱，兩位領導人討論一系列對雙邊關係重要的問題，以及其他地區和全球問題，並責成他們的團隊繼續跟進是次對話，特別是應對氣候變化和衛生安全問題。

白宮聲明提及，這次通話是拜登政府的一部分工作，旨在努力維持和加深美國與中國之間的溝通渠道、負責任地管理兩國的分歧、以及在兩國利益一致的地方共同努力。白宮指，是次通話是兩位領導人3月18日的對話、以及美中高級官員之間的一系列對話的後續。