拜登：反對單方面改變台海現狀　美高官：中美元首尋求親身會晤

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於美東時間7月28日早上8時33分（香港時間7月28日晚上8時33分）開始通話，通話於美東時間7月28日早上10時50分結束（香港時間7月28日晚上10時50分），這是兩人第五度對話。白宮7月28日發聲明指，拜登強調，美國強烈反對單方面改變台海現狀。



白宮7月28日發聲明指，拜登在通話期間強調，在台灣問題上，美國的政策沒改變，美國強烈反對單方面改變現狀，或損害台海和平穩定的行為。

中國外交部發布的聲明指，拜登在通話期間表示，他願重申，美國的一個中國政策沒改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。但白宮聲明沒提及這一點。

白宮的聲明稱，兩位領導人討論一系列對雙邊關係重要的問題，以及其他地區和全球問題，並責成他們的團隊繼續跟進是次對話，特別是應對氣候變化和衛生安全問題。

白宮聲明提及，這次通話是拜登政府的一部分工作，旨在努力維持和加深美國與中國之間的溝通渠道、負責任地管理兩國的分歧、以及在兩國利益一致的地方共同努力。白宮指，是次通話是兩位領導人3月18日的對話、以及美中高級官員之間的一系列對話的後續。

美聯社7月28日稱，拜登與習近平通話後，一名美國高官指，拜登與習近平正尋求親身會晤。