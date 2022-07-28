白宮：拜登今晚8點半與習近平通話

美國白宮7月28日表示，總統拜登（Joe Biden）會於當地時間28日早上8點半與中國國家主席習近平通話，是兩人第五度對話。今次亦正值美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）考慮訪問台灣、中美關係進一步緊張。



美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）7月26日稱，這是一個用長時間安排的電話會議，兩位領導人已有一個非常強大的議程可討論。他表示，預料拜登和習近平會討論的議題包括台灣緊張局勢、烏克蘭戰爭、中美可如何更好地管理兩國之間的競爭、以及經濟領域的議題。

拜登也有可能在是次與習近平的通話中，談及關稅問題。拜登6月18日表示，計劃在短時間內與習近平通話，並考慮是否放寬部分美國前總統特朗普（Donald Trump）時期對中國產品實施的關稅。

拜登和習近平通話前，多間傳媒稱，佩洛西計劃8月率團訪問台灣，而中國反對佩洛西訪台。因此拜登和習近平或會談及佩洛西訪台一事。

籌備過程

拜登6月18日稱，他計劃在短時間內與習近平通話，他6月21日再提及此事，但指雙方還未確定通話時間。美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）6月27日稱，隨着北約和七國集團（G7）成員國在中國構成挑戰的立場上愈趨相同，拜登和習近平預計在未來幾週對話。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月10日也說，拜登和習近平料在未來數週通話。

布林肯7月9日在印尼峇里島出席二十國集團外長會後，與中國國務委員兼外長王毅會晤。會晤長達5小時，它被視為中美為拜登與習近平通話鋪路的工作。

拜登7月20日說，他預料會在未來10天內與習近平通話。惟拜登在7月21日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），外界憂慮他是否能如期與習近平通話。拜登在7月26日下午和7月27日早上的新冠病毒檢測結果均為陰性，並於7月27日結束隔離。

中國外交部發言人趙立堅7月27日被記者問及習近平與拜登通話的消息時，表示沒有消息提供。

以往對話

拜登與習近平之前分別於2021年11月16日，及2022年3月18日舉行視像通話。

他們在2021年11月16日的通話中，討論包括台海和經貿在內的議題，中美在多個議題的立場繼續有分歧，通話未能取得突破。

他們在2022年3月18日的通話中，就中美關係、烏克蘭局勢、以及其他雙方共同關心的問題交換意見。習近平期間用「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須系鈴人」形容烏克蘭局勢，拜登則重申不尋求打新冷戰和不支持台獨。